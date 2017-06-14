Фотофакт: Николаю Валуеву в Овальном зале поставили отдельный стул

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Известный боксер и самый видный депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в 52-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В Овальном зале для него поставили отдельный стул. Места для белорусских депутатов довольно узкие, а, как известно, Валуев обладает выдающимися физическими данными: ростом в 213 см и весом около 150 кг.



© Sputnik Максим Блинов Боксер Валуев уложит спать российских малышей

"Русский гигант", "Зверь с Востока" — так называли спортсмена на Западе — является экс-чемпионом мира в тяжелом весе, а также чемпионом России в тяжелом весе среди профессионалов. На родине его называли "Никола Питерский" и "Коля-кувалда".

Последние семь лет Валуев, обладатель самых больших кулаков за всю историю (43 см), делает политическую карьеру. В Госдуме РФ он представляет фракцию "Единая Россия", а последнее время посвятил себя экологии — он является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды.

52-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России , на которой присутствует Валуев, проходит сегодня в Минске, в Овальном зале собрались парламентарии Беларуси и России.



© Sputnik / Виктор Толочко 52-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Стоит отметить, что и в Госдуме для депутата было установлено отдельное большое кресло. Как отмечал в интервью сам Валуев, он привык к своему огромному росту и вниманию к его гигантской фигуре. Россияне с пиететом относятся к боксеру и часто дарят ему подарки, подчеркивающие его рост: "золотую" шахтерскую каску, валенки и прочее.



© Sputnik Владимир Федоренко Депутат фракции "Единая Россия" Николай Валуев

Валуев не первый раз находится в Беларуси, в октябре прошлого года он побывал на "Дожинках" в Сенно , где ему подарили вышиванку с традиционным сенненским четырехцветным узором. Тогда мастерицы купили 4 метра чистого льна, чтобы раскроить русскому гиганту рубаху.