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Фотофакт: Николаю Валуеву в Овальном зале поставили отдельный стул

15.06.2017 11:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Известный боксер и самый видный депутат Госдумы РФ Николай Валуев принял участие в 52-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В Овальном зале для него поставили отдельный стул. Места для белорусских депутатов довольно узкие, а, как известно, Валуев обладает выдающимися физическими данными: ростом в 213 см и весом около 150 кг.

Фотофакт: Николаю Валуеву в Овальном зале поставили отдельный стул
© Sputnik Максим Блинов
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"Русский гигант", "Зверь с Востока" — так называли спортсмена на Западе — является экс-чемпионом мира в тяжелом весе, а также чемпионом России в тяжелом весе среди профессионалов. На родине его называли "Никола Питерский" и "Коля-кувалда".

Последние семь лет Валуев, обладатель самых больших кулаков за всю историю (43 см), делает политическую карьеру. В Госдуме РФ он представляет фракцию "Единая Россия", а последнее время посвятил себя экологии — он является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды.

52-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на которой присутствует Валуев, проходит сегодня в Минске, в Овальном зале собрались парламентарии Беларуси и России.

Фотофакт: Николаю Валуеву в Овальном зале поставили отдельный стул
© Sputnik / Виктор Толочко
52-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Стоит отметить, что и в Госдуме для депутата было установлено отдельное большое кресло. Как отмечал в интервью сам Валуев, он привык к своему огромному росту и вниманию к его гигантской фигуре. Россияне с пиететом относятся к боксеру и часто дарят ему подарки, подчеркивающие его рост: "золотую" шахтерскую каску, валенки и прочее.

Фотофакт: Николаю Валуеву в Овальном зале поставили отдельный стул
© Sputnik Владимир Федоренко
Депутат фракции "Единая Россия" Николай Валуев

Валуев не первый раз находится в Беларуси, в октябре прошлого года он побывал на "Дожинках" в Сенно, где ему подарили вышиванку с традиционным сенненским четырехцветным узором. Тогда мастерицы купили 4 метра чистого льна, чтобы раскроить русскому гиганту рубаху.

 
Теги: Минск
 
 
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52-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на которой присутствует Валуев, проходит сегодня в Минске.

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