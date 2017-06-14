Жители Оршанского района заплатили более 193 тысяс рублей за лжеуслуги санстанции

Жители Оршанского района заплатили более 193 тысяч рублей за мифические услуги санстанции, сообщил начальник межрайонного управления Департамента финансовых расследований КГК по области Владимир Воронов.

Деятельность санстанции заинтересовала контролеров тем, что она является одним из самых высокодоходных в регионе — входит в двадцатку лидеров.

Работники Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии, действуя по указанию заведующего отделением, составляли, подписывали и предоставляли в бухгалтерию акты сдачи-приемки работ, которые содержали заведомо ложные факты. В документах были завышены размеры площадей, на которых якобы систематически проводилась дератизации, дезинфекции и дезинсекции. Эти работы выполнялись по договорам, заключенным с предприятием по обслуживанию жилфонда.

Владимир Воронов пояснил, что таким образом руководитель хотел приукрасить положение дел в отделении — в части рентабельности финансово-хозяйственной деятельности. Полученные за мифические услуги деньги оседали в фонде премирования, который формировался за счет доходов.

Вследствие завышения площадей, количества и стоимости расходных материалов, размер оплаты за услуги местному предприятию ЖКХ за 2014−2016 годы завышен более чем на 193 тысячи рублей. Предприятие по обслуживанию жилфонда в свою очередь предъявило эту сумму к оплате жителям Оршанского района.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное вопреки интересам службы совершение действий с использованием служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере, предусмотрены лишение свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.