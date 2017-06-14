Время в летнем лагере многие вспоминают как лучше в жизни. Но чтобы поездка в лагерь принесла пользу, родителям нужно подготовить к ней ребенка. Как это сделать, советует психолог Вячеслав Аманацкий.



Фото: Компьютерная академия ШАГ

В каком возрасте можно отправлять ребенка в летний лагерь?

Единого мнения нет, но большинство специалистов сходятся во мнении, что лагерь подходит детям от 8 до 14−15 лет. Младшим перенести разлуку с родителями сложно, а старшие захотят сами организовывать досуг и воспримут лагерь как «ссылку». Но все индивидуально: в лагерь можно отправить и бойкого семилетку, а кто-то с удовольствием едет в лагерь и после школьного выпускного.

Понять, что ребенок «готов», можете только вы: он самостоятельный, общительный, отцепился уже от маминой юбки? Но чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобраться, почему вы решили отправить ребенка в лагерь.

«Я хочу две недели отдохнуть от ребенка»

Это худший мотив для покупки путевки. Конечно, есть исключения — семьи, где дети тоже хотят отдохнуть от родителей. Но чаще такая мотивация принесет только вред — и ребенку, и вам. Постоянные звонки с просьбой «мама, забери меня» отдохнуть не дадут. А возможная психологическая травма легко потянет за собой проблемы с одноклассниками, учебой и депрессию.

«Я хочу уберечь ребенка от тяжелой ситуации в семье»

«Благородный» вариант предыдущей ситуации. Происходит несчастье — развод родителей, смерть близкого родственника — и родители решают: ребенку лучше этого «не видеть» и побыть в лагере. Позиция ошибочна — вы не убережете ребенка от того, что происходит в вашей семье. Ребенок, уехавший в лагерь из «проблемной семьи», нормально не отдохнет — у него не будет ресурсов, чтобы влиться в коллектив. Подросток обидится: если в трудную минуту вы изолируете его — значит, не считаете полноправным членом семьи. А младший школьник начнет винить себя в произошедшем: считать лагерь наказанием или себя — помехой, которую попытались устранить.

«Хочу, чтобы он стал самостоятельным»

В этом есть здравое зерно: лагерь — место, где ребенок должен сам решать проблемы и строить отношения с другими детьми. Лагерь часто становится трамплином развития — но лишь в том случае, если ребенок к развитию готов. Веселый и общительный ребенок в лагере укрепит навыки и приобретет уверенность в себе. А зажатый — «сломается» и больше уйдет в себя. Трудности ведут к росту, если они преодолимы. Если бросить человека в реку, он научится плавать — или до конца жизни будет боятся воды. Не рассчитывайте, что «рохля», столкнувшись с трудностями, вдруг станет «мужиком» — непомерная эмоциональная нагрузка только усугубит проблемы.

«Чтоб вырастить из меня мужика, папа лет в 10 решил отправить меня в детский лагерь. Всю смену я звонил родителям и ныл в специально купленный „сотовый телефон“ с просьбами меня забрать. А в один из последних дней приехали родители и отец заявил, что раз я так ничему и не научился, то он оплатил еще и следующую смену. Я утроил истерику на весь лагерь и мама настояла на том, чтоб меня забрать. До сих пор ненавижу „сотовые“». Павел.

«Хочу, чтобы он с радостью провел время»

Единственная правильная мотивация для того, чтоб отправить сына или дочь в лагерь. Только желая всех благ ребенку, вы сможете ответить на вопрос, готов ли он к поездке. И только в этом случае ребенок получит все бонусы лагеря — новых друзей, новые переживания и новые навыки.

Но кроме ситуаций, когда родители отправляют в лагерь неготового ребенка, существуют и противоположные: дети готовы к лагерю и хотят ехать, а взрослые не решаются отпускать. И причиной являются…

…Родительские страхи

Ребенок пустится во все тяжкие

Начнет пить, курить и куролесить. Возможно. Но тем же можно заниматься и в городе. Лагерь будет лишь катализатором. Если есть реальные причины опасаться, что ребенок пойдет по кривой дорожке — лучше действительно заняться воспитанием на дому. Но если ничто не предвещает беду, нужно просто серьезно отнестись к выбору лагеря и проконтролировать, чтоб в нем были ответственные вожатые, которые не допустят лишнего.

Важно провести профилактическую беседу. Объясните ребенку: вы отправляете его в лагерь. Вы даете ему свободу — она предполагает ответственность. Вы ему доверяете. И попросите избегать опасных ситуаций. При правильной подаче такой разговор станет прививкой против вредного поведения.

«Ездил в лагерь с 9 лет и до 14. А потом у родителей наступил бзик — они решили что я уже достаточно взрослый. Взрослый в том смысле, что могу забухать, подсесть на иглу и все прочее. И по этой причине в лагерь пускать перестали. Нет, я не спился и не скололся в отместку, как можно было подумать. Но до сих пор от этого недоверия немножко обидно». Сергей.

Ребенок не справится с трудностями без мамы и папы

Возможно. Люди, которые не сталкиваются с проблемами, в принципе не отличаются мастерством в их решении. Лагерь — место, где ребенок научится решать проблемы в достаточно безопасной обстановке: ведь если ситуация будет угрожать жизни или здоровью, на помощь придут вожатые.

Но если сын или дочь пасует перед жизнью даже в тепличных домашних условиях — отложите поездку на год. И отправляйтесь в поход. Там ребенок столкнется с преодолимыми трудностями, а рядом будут родители, которые чуть что помогут. При возможности школьника можно отправить в деревню — мамы с папой нет, но будет любящая бабушка, которая поможет все пережить. Важно только убедиться, что бабушка действительно любящая — они не все такие.

Ребенок будет проситься домой

Будет. И этого не избежать. Даже бойкие и веселые дети в первые дни изводят родителей звонками с просьбой их забрать. Не поддавайтесь на провокации, но и не «отталкивайте» ребенка. Выслушайте, постарайтесь понять, что ему сейчас действительно плохо. Утешьте. Предложите выходы из сложившихся ситуаций. Помогите найти хорошее. Период адаптации в лагере длится от 2−3-х дней до недели. И скоро ребенок начнет звонить вам куда реже — или перестанет это делать вообще.

Если спустя установленный срок просьбы забрать продолжаются, стоит задуматься о том, чтобы действительно это сделать.

Как подготовится к поездке в лагерь



Фото: с сайта центра дополнительного образования детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Эврика»

Если хотите отправить ребенка в лагерь, а тот не против — к этому нужно подготовится: только так ребенок сможет провести время с пользой.

Не «заражайте» ребенка тревогой

Многие родители тревожатся о поездке больше ребенка — и передают это состояние ему. Не стоит 10 раз повторять, что в случае возникших проблем он сможет вам позвонить. «Ага, будут проблемы», — думает ребенок. Скажите сыну или дочке, что вы завидуете, и попросите звонить вам почаще, чтобы рассказать о разных веселых случаях в лагере. Если возникнут проблемы — ребенок выложит их сам.

«В детстве после разговора с подружкой упросила родителей отправить меня на лето в лагерь. Долго уговаривала, они купили путевку и начался ад. Мама так часто говорила о проблемах, с которыми я могу столкнуться, что у меня начал зреть немой вопрос: как они могли поддаться на уговоры и отправить меня в такое страшное место? В итоге все прошло относительно неплохо, у меня в лагере даже подружка появилась и, наверное, было весело. Но до сих пор вспоминаю эту поездку как что-то очень страшное». Вера.

Развейте пелену неизвестности

Неизвестность пугает и вас, и ребенка. И лучший способ справиться со страхом — побольше узнать о лагере. Выбирайте лагерь вместе с ребенком. Посмотрите фотографии комнат, столовой, санузла. По возможности — пообщайтесь с будущими воспитателями и съездите с ребенком в место отдыха заранее. Можно выбрать тематический лагерь — в последнее время они появляются и у нас. В топе — IT-уклон, но можно найти и другие. Если ребенок чем-либо увлекается — подберите лагерь по интересам — и в новой среде будет то, что он знает и любит.

Создайте положительный образ лагеря

Если у вас есть положительный опыт — расскажите о нем ребенку. Предложите фильмы и книги о лагерях (только не подсуньте Солженицына). Если выбираете лагерь по рекомендации, организуйте встречу ребенка со сверстником, который туда ездил и набрался положительных впечатлений. Или почитайте вместе отзывы о лагере в интернете. Все это сформирует положительное отношение к лагерю и облегчит период адаптации. Создавая положительный образ, важно не переусердствовать. Лагерь — это не только новые друзья и развлечения. Это и дисциплина, и возможные временные конфликты с другими детьми.

Научите навыкам самообслуживания

Если ребенок не может самостоятельно почистить зубы, принять душ, не следит за внешним видом — не считайте лагерь местом, где «всему этому научат». Не научат. А неотесанность вызовет насмешки сверстников, которые помешают адаптации.

Самостоятельность включает и умение спать без родителей — не в другой комнате, а в абсолютно другом месте. Чтоб натренировать этот навык, обратитесь к бабушка-дедушкам-тетям и попросите их пустить переночевать «родственника».

Лучше отправить ребенка с другом

Или братом, сестрой и т.д. Знакомый поможет адаптироваться: вместе проще завести новых друзей — нет страха оказаться одному и стеснения. Поговорите с родителями друзей ребенка — может, они тоже захотят отправить сына или дочь в лагерь. Если нет — лагерного друга можно завести. Найдите в соцсетях страницу лагеря, свяжитесь с наиболее симпатичными вам родителями, и предложите подружить детей перед поездкой.

«Я всегда был тихим мальчиком и боялся ездить в лагеря. Но (после класса седьмого, наверное) родители предложили мне съездить со своим другом со школы. И, надо сказать, вместе мы нашли там кучу друзей, а с одним пацаном из Минска продолжили общаться и после лагеря. Забавно — но с тем другом мы после школы общаться практически перестали, а с пацаном из лагеря дружим до сих пор». Игорь.

Выбирайте белорусский лагерь

Если ребенок едет лагерь в первый раз, лучше не отправлять его за границу. Ребенок будет не так остро ощущать разлуку с родителями, вам будет проще приезжать на родительские дни, а если вдруг что случится — добраться к месту ЧП.

Если ребенок младше 12 лет, то выбрать лагерь поближе нужно и во второй, и в третий раз — отправлять младшего школьника за границу порой просто опасно. Чем ближе лагерь к вашему месту жительства, тем спокойнее будет и вам, и ребенку.