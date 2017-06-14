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В Могилеве разрабатывают проект струнной рельсовой дороги над Днепром
15.06.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве разрабатывают проект по строительству струнной рельсовой дороги. Подвесная трасса может связать площадь Орджоникидзе и район улицы Мовчанского. Модель презентовали в Могилеве во время заседания Ассоциации промышленников.
Проектом струнной рельсовой дороги занимается компания, которая популяризирует инновационный транспорт в Беларуси. Бизнес-план проекта уже готов. Рассчитано, что одна поездка на таком виде транспорта будет стоить пассажиру 80 копеек, а городу позволит сэкономить 1 млн долларов в год.
Путь в 2 км 250 м от площади Орджоникидзе до улицы Мовчанского займет 2−3 минуты. Строительство новой ветки может быть начато в 2019 году. Запуск — в первом квартале 2020-го.
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Проезд в двухместном вагончике будет стоить 80 копеек.
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