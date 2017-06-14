В Светлогорске колясочники насчитали почти 150 препятствий в местах общественного пользования

Представители Светлогорской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» (РАИК) провели очередной мониторинг безбарьерной среды в райцентре. Мониторинг выявил множество проблем с доступностью, поэтому 14 июня была инициирована встреча с властями города и коммунальниками, пишет БелаПАН .

Инвалиды-колясочники насчитали в городе 147 «препятствий» (не учитывались дворовые территории, а только самые видные места), где бордюры делают недоступными места общественного пользования для физически ослабленных лиц.

— Остаются проблемы с парковками и пандусами около торговых точек. Не решен вопрос с санитарными объектами. Туалеты, особенно в так называемом старом городе, то есть первом, втором, третьем микрорайонах, не приспособлены для посещения людьми с ограниченными возможностями. Коммунальники не могут привести их к установленным стандартам и ссылаются на отсутствие финансирования, — рассказал председатель межрайонной организации РАИК Юрий Ляшенко.

По его словам, представители коммунальных служб обещали на встрече, что эту проблему будут решать при введении новых строящихся объектов и постепенно модернизовать действующие.

Инвалиды-колясочники предложили властям ввести в состав комиссий по приемке новых объектов представителей РАИК, которые могли бы выступать в качестве экспертов.

— Таким образом, строительные работы велись бы без нарушения законодательных норм и не нужно было бы переделывать новые введенные объекты. Также нами было предложено сделать в больших магазинах зоны отдыха для физически ослабленных людей, которыми могут воспользоваться и другие посетители, — добавил Ляшенко.

Он отметил, что после последней встречи с властями, которая прошла полгода назад, в городе отмечены некоторые позитивные изменения для инвалидов-колясочников. К примеру — работы по созданию нулевых бордюров в самом проблемном, еще строящемся, микрорайоне № 8. Также проведена модернизация бордюров и ведутся работы по созданию дополнительной парковочной площадки около торгового центра в Молодежном микрорайоне. Директора магазинов «Марко» и «Милавица» дали согласие совместными усилиями сделать общий пандус.

По словам председателя межрайонной организации РАИК, инвалидам-колясочникам практически невозможно попасть на местные пляжи у Березины — из-за песка коляски пробуксовывают.

— А это не так сложно решить — простыми деревянными настилами, — заметил Ляшенко.

Он, как и другие члены межрайонной организации, ждет от властей исполнения обещаний и заверяет, что РАИК продолжит следить за ситуацией в городе с безбарьерной средой.