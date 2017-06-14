|
Юрта в Верхнем городе и рок-шоу. В субботу у Ратуши пройдет казахский праздник
15.06.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
В субботу в Верхнем городе впервые пройдет праздник казахской культуры «Степные напевы». В Мингорисполкоме рассказали, чем он будет интересен посетителям.
Праздник будет проходить с 13.00 до 18.00 возле Ратуши. Во время фестиваля горожан ждут следующие активности:
— знакомство с древним жилищем кочевников — казахской юртой с внутренним убранством и предметами быта;
Для детей команда из парка чудес «Эврикум» покажет научное шоу: азотное облако, драконий попкорн, химическое мороженое и другое.
С 17.00 до 18.00 выступит хедлайнер мероприятия — рок-группа CherMen с симфо-рок-шоу «История Дракона».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мингорисполкоме рассказали, чем праздник будет интересен посетителям.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии