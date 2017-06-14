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Юрта в Верхнем городе и рок-шоу. В субботу у Ратуши пройдет казахский праздник

15.06.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу в Верхнем городе впервые пройдет праздник казахской культуры «Степные напевы». В Мингорисполкоме рассказали, чем он будет интересен посетителям.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Праздник будет проходить с 13.00 до 18.00 возле Ратуши. Во время фестиваля горожан ждут следующие активности:

— знакомство с древним жилищем кочевников — казахской юртой с внутренним убранством и предметами быта;
— концерт творческого коллектива «Салтанат», который познакомит минчан с песнями, танцами и обрядами казахского народа;
— призовые викторины и танцевальный флешмоб;
— мастер-класс национальной кухни, национальная борьба «казахша курес»;
— детская площадка, детские национальные игры;
— фотовыставка, выставки поделок и рисунков о Казахстане и национальных костюмов;
— национальная кухня.

Для детей команда из парка чудес «Эврикум» покажет научное шоу: азотное облако, драконий попкорн, химическое мороженое и другое.

С 17.00 до 18.00 выступит хедлайнер мероприятия — рок-группа CherMen с симфо-рок-шоу «История Дракона».

 
Теги: знакомства
 
 
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В Мингорисполкоме рассказали, чем праздник будет интересен посетителям.

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