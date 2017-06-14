Юрта в Верхнем городе и рок-шоу. В субботу у Ратуши пройдет казахский праздник

В субботу в Верхнем городе впервые пройдет праздник казахской культуры «Степные напевы». В Мингорисполкоме рассказали, чем он будет интересен посетителям.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Праздник будет проходить с 13.00 до 18.00 возле Ратуши. Во время фестиваля горожан ждут следующие активности:

— знакомство с древним жилищем кочевников — казахской юртой с внутренним убранством и предметами быта;

— концерт творческого коллектива «Салтанат», который познакомит минчан с песнями, танцами и обрядами казахского народа;

— призовые викторины и танцевальный флешмоб;

— мастер-класс национальной кухни, национальная борьба «казахша курес»;

— детская площадка, детские национальные игры;

— фотовыставка, выставки поделок и рисунков о Казахстане и национальных костюмов;

— национальная кухня.

Для детей команда из парка чудес «Эврикум» покажет научное шоу: азотное облако, драконий попкорн, химическое мороженое и другое.

С 17.00 до 18.00 выступит хедлайнер мероприятия — рок-группа CherMen с симфо-рок-шоу «История Дракона».