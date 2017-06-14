Главврача санатория «Серебряные ключи» задержали за 30 тыс. долларов взятки

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси приняло к производству уголовное дело в отношении главного врача УП «Санаторий «Серебряные ключи»» в Светлогорском районе.

По данным следствия, женщина 1960 года рождения за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, получила взятку имуществом и материальными ценностями на общую сумму не менее 59,5 тыс. рублей (около 30 тыс. долларов), сообщили в СК .

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК. Главврач задержана, проводятся неотложные следственные мероприятия.

Напомним, в мае Комитет Госбезопасности Беларуси рассказал о задержании десяти коррупционеров-руководителей системы здравоохранения. Суммы взяток варьировались от 400 до 5 000 долларов.

Должностные лица систематически получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов «нужного поставщика» оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение – до 5% от стоимости реализованных товаров. Функционирование указанных схем вело удорожанию оборудования и реагентов на 30-70%.