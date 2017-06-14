ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главврача санатория «Серебряные ключи» задержали за 30 тыс. долларов взятки

15.06.2017 12:03 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси приняло к производству уголовное дело в отношении главного врача УП «Санаторий «Серебряные ключи»» в Светлогорском районе.

По данным следствия, женщина 1960 года рождения за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, получила взятку имуществом и материальными ценностями на общую сумму не менее 59,5 тыс. рублей (около 30 тыс. долларов), сообщили в СК.

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК. Главврач задержана, проводятся неотложные следственные мероприятия.

Напомним, в мае Комитет Госбезопасности Беларуси рассказал о задержании десяти коррупционеров-руководителей системы здравоохранения. Суммы взяток варьировались от 400 до 5 000 долларов.

Должностные лица систематически получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов «нужного поставщика» оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение – до 5% от стоимости реализованных товаров. Функционирование указанных схем вело удорожанию оборудования и реагентов на 30-70%.

Ранее отмечалось, что самые коррумпированные медицинские работники работают в Минске. В основном они получают некрупные взятки за выдачу фиктивных больничных листов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси приняло к производству уголовное дело в отношении главного врача УП «Санаторий «Серебряные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Юрта в Верхнем городе и рок-шоу. В субботу у Ратуши пройдет казахский праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика