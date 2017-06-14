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КГК: глава 7788 не уплатил налогов на 1,4 млн рублей
15.06.2017 12:15 — Новости Общества | БДГ
Комитет государственного контроля Беларуси рассказал подробности и причины задержания владельца минской диспетчерской службы такси «Алмаз» (7788) Виктора Пузикова.
В отношении руководителя и трех его пособников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) УК. Двое подозреваемых, включая Виктора Пузикова, задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.
В КГК отметили, что изъяты документы, содержащие сведения о реально полученных участниками противоправной деятельности доходах, сокрытых от налогообложения. Наложен арест на счета и деньги, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн долларов, принадлежащих подозреваемым.
В ведомстве подчеркнули, что использование этой схемы уклонения от уплаты налогов позволило 7788 устанавливать более низкие тарифы, чем у конкурентов, и тем самым занять одну из доминирующих позиций на рынке. Доход, ежемесячно получаемый Пузиковым такси за счет уклонения от уплаты налогов, по предварительным оценкам превышал 200 тыс. долларов.
Напомним, что о задержании главы диспетчерской службы такси
Виктору Пузикову 33 года, он является основателем службы такси «Алмаз 7788» и директором ООО «Виптрейд», ему же принадлежит и служба такси «Моё такси 252», аффилированная с 7788.
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Комитет государственного контроля Беларуси рассказал подробности и причины задержания владельца минской диспетчерской службы такси «Алмаз» (7788) Виктора...
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