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Белорусские кардиохирурги пересадили сердце девочке с редким заболеванием. Она приехала из Грузии

15.06.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусские кардиохирурги пересадили сердце девочке с редким заболеванием, пишет газета «Рэспубліка».


Фото: Reuters

Девочке 13 лет, она из Тбилиси. Донором стал 29-летний мужчина из Минска, он умер от инсульта.

Диагноз девочке поставили шесть лет назад. У нее редкое заболевание — «рестриктивная кардиомиопатия». Со временем у девочки появились одышка, слабость, увеличивался живот. Ходить становилось все сложнее, отекали ноги, падало давление, в последнее время она спала сидя.

Ее родные решили провести операцию по пересадке сердца, когда познакомились в Тбилиси с молодым человеком, которому сделали успешную трансплантацию в Беларуси.

Операцию девочке провели под руководством профессора, академика, кардиохирурга Юрия Островского. Ему ассистировали врачи-кардиохирурги Кирилл Рубахов и Евгений Горбачев.

Напомним, что в мае 2017 года врачи РНПЦ «Кардиология» впервые провели пересадку легких пациентке с врожденной патологией легочных артерий. В прошлом году впервые в Беларуси сделали операцию по трансплантации сердца и легких. Операция тоже была непростой: органы пересаживались от донора реципиенту единым комплексом.

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Теги: Минск
 
 
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