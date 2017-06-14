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Белорусские кардиохирурги пересадили сердце девочке с редким заболеванием. Она приехала из Грузии
15.06.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские кардиохирурги пересадили сердце девочке с редким заболеванием, пишет
Девочке 13 лет, она из Тбилиси. Донором стал 29-летний мужчина из Минска, он умер от инсульта.
Диагноз девочке поставили шесть лет назад. У нее редкое заболевание — «рестриктивная кардиомиопатия». Со временем у девочки появились одышка, слабость, увеличивался живот. Ходить становилось все сложнее, отекали ноги, падало давление, в последнее время она спала сидя.
Ее родные решили провести операцию по пересадке сердца, когда познакомились в Тбилиси с молодым человеком, которому сделали успешную трансплантацию в Беларуси.
Операцию девочке провели под руководством профессора, академика, кардиохирурга Юрия Островского. Ему ассистировали врачи-кардиохирурги Кирилл Рубахов и Евгений Горбачев.
Напомним, что в мае 2017 года врачи РНПЦ «Кардиология» впервые провели
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Донором стал 29-летний мужчина из Минска, он умер от инсульта.
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