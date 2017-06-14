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На гомельском химзаводе запустили новый проект, стоимостью около пяти миллионов долларов

15.06.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Ранее все фосфатное сырье, поступающее на химзавод, перекачивалось энергоемкой системой — пневмотранспортом. Его функционирование обеспечивалось работой одного компрессорного агрегата мощностью 1,5 МВт/ч. Теперь механическая подача позволит значительно экономить энергоресурсы, сообщают «Гомельские ведомости».

Для перевода цехов на транспортерное снабжение были построены новый узел разгрузки железнодорожных вагонов со скребковыми транспортерами и система галерей с ленточными конвейерами для фосфатного сырья. На строительство сооружений и внедрение оборудования заводом затрачено около пяти миллионов долларов собственных средств. Срок окупаемости проекта — 3,5 года.

— При разработке мы учитывали зарубежный опыт. Подобные установки успешно работают в Европе и СНГ, — рассказал первый заместитель директора, главный инженер гомельского химзавода Виталий Осипенко. —  Экономический эффект проекта — около 10 тысяч рублей в сутки. Это позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность. Вся установка потребляет около 300 киловатт в час, и она представляет собой разветвленную сеть конвейеров по территории завода на высоте 35 метров. Специально строились галереи, в них устанавливались конвейеры.

 
 
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Экономический эффект проекта - около 10 тысяч рублей в сутки. Это позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность.

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