Брестские анархисты провели несанкционированную акцию напротив ОАО «Брестский автобусный парк».



Фото: скриншот YouTube

Мероприятие преследовало две цели. Первая — вывесить баннер с надписью «Автопарк, отстань от студентов» и тем самым выразить протест на действия «Брестгортранса», который прислал письмо в Брестский государственный университет с просьбой повлиять на студентов, состоящих в группе «Контролеры-ревизоры Брест» . Участники паблика сообщают друг другу, на каких остановках стоят контролеры, позволяя тем самым «зайцам» избежать наказания за безбилетный проезд.

Второе послание было сокрыто в видеоотчете с акции, который разместили в YouTube. На записи видно, как двое молодых людей привязывают баннер к забору, а затем на экране появляется текст с призывом сделать транспорт бесплатным.

«Общественное образование, здравоохранение и многие другие важные сферы жизни общества бесплатны. Почему же транспорт должен отличаться? Откуда взяться деньгам на его оплату? Оттуда же, откуда государство берет деньги на зарплаты милиционерам и чиновникам. (…) Избавившись от платного проезда, мы сэкономим на: печати талонов и создании проездных, установке и ремонте компостеров, киосках по продаже талонов и проездных, работе кондукторов и контролеров», — сообщают анархисты в своем видео.

Идею, озвученную анархистами, TUT.BY передал в ОАО «Брестский автобусный парк». Директор предприятия Павел Забавский мысль поддержал. В то же самое время руководитель предприятия сомневается, что данная инициатива найдет поддержку у всех жителей страны.



Анархисты во время несанкционированной акции нетунеядцев в Бресте

— У вас есть отличная машина? Есть. Если вы будете платить налог на [общественный] транспорт и при этом им не пользоваться, а ездить на своей машине, вы будете довольны? Чтобы транспорт был бесплатный, надо вводить какой-то налог. Учитывая, что у нас население в принципе, каждая семья имеет машину, а то и две, представьте, какой пойдет резонанс из-за бесплатного транспорта. А так я только за, — сообщил собеседник.

В какую сумму бюджету обойдется данная инициатива, Павел Забавский сообщить отказался.

К слову, в Таллине муниципальный бюджет ежегодно зарабатывает на бесплатном проезде около 20 миллионов евро, пишет газета The Guardian. При этом расходы оцениваются в 12 миллионов евро.

Для того чтобы бесплатно ездить на общественном транспорте в эстонской столице, нужно быть постоянным жителем города. Таким образом десятки тысяч незарегистрированных жителей Таллина, которые жили и платили налоги в других городах, прописались в столице и стали пополнять ее бюджет, а это 1000 евро с одного налогоплательщика в год. Рост жителей вызвал увеличение поступлений в муниципальный бюджет.