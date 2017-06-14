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Лукашенко заявил о жестком давлении со стороны НАТО в связи с «Западом-2017»
15.06.2017 12:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «беспрецедентным давлением» реакцию стран НАТО на российско-белорусские учения «Запад-2017», передает
«Давление идет жуткое. Не знаю почему, даже странное какое-то давление, в чем-то нас упрекают, но это не первое наше учение», - заявил глава государства на встрече с представителями ОДКБ.
Президент также напомнил о существовании совместной российско-белорусской региональной группировки войск на западном направлении.
«Мы действуем как единое целое, и ни от натовцев и никого этого не скрываем. Коль существует такая группировка, должны проводиться учения», - подчеркнул белорусский лидер.
Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. В них будут задействованы около 13 тысяч военнослужащих из России и Беларуси.
Ранее Лукашенко
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Совместные учения российских и белорусских военных пройдут в сентябре, несмотря на критику со стороны европейских лидеров.
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