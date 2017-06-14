От Чижа до Пузикова: ТОП-5 белорусских неплательщиков налогов

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Комитет государственного контроля Беларуси в четверг подтвердил факт задержания главы и владельца службы такси "Алмаз" Виктора Пузикова.

О задержании 33-летнего столичного бизнесмена и его заместителей стало известно накануне, одним из первых об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook лидер общественного объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолий Шумченко . Позднее СМИ сообщили, что вместе с Пузиковым задержана и его супруга, которая работала его заместителем в компании, а также другие должностные лица.

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Как пояснила в четверг пресс-служба КГК, Пузиков и другие должностные лица Минской службы такси "Алмаз" обвиняются в неуплате налогов государству.

По информации Госконтроля, руководитель "Алмаза" за два последних года получал как от официальных таксистов, так и от "бомбил" наличные деньги, которые он не отражал в бухгалтерских отчетах службы такси и, таким образом, не уплачивал налоги с этих сумм. Сумма неуплаты, по оценкам департамента финрасследований КГК, составляет более 1,4 миллиона рублей или порядка 745 тысяч долларов.

В отношении Пузикова и трех его заместителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В настоящее время два фигуранта дела, включая владельца службы "7788", находятся в ИВС. В рамках расследования уголовного дела изъяты документы и электронные носители, на которых находятся доказательства противоправной деятельности задержанных, на имущество и недвижимость подозреваемых наложен арест. В КГК также отметили, что такая деятельность позволяла службе такси устанавливать более низкие тарифы по сравнению с конкурентами, что позволило "Алмазу" занять доминирующие позиции на рынке.

Дело Чижа и Япринцевых

В марте 2016 года стало известно о том, что известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж — владелец многопрофильной группы компаний "Трайпл" — задержан. Вместе с ним задержали еще пять топ-менеджеров компании. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации. Он также обвинялся в неуплате налогов в особо крупном размере — порядка 12 миллионов долларов.

Чижа отпустили из СИЗО КГБ в начале сентября 2016 года. Тогда эксперты заявили о том, что ему нужно собрать около 30 миллионов долларов, чтобы закрыть уголовное дело и обратиться в комиссию по помилованию. Звучали прогнозы, что к Новому году Чижа помилуют, однако на данный момент такого решения нет.

Чиж проходил свидетелем по самому громкому судебному процессу минувшего года — суду над отцом и сыном Владимиром и Казбеком Япринцевыми. Япринцев-старший являлся акционером "Трайпла" и заместителем Чижа.

Владимира Япринцева и его сына Казбека задержали летом прошлого года после того, как глава компании Чиж пожаловался в КГБ, что у "Трайпла" возникли проблемы с уплатой налогов, виной всему, как говорилось в жалобе Чижа, были действия его заместителя. Первоначально прокурор просил назначить Япринцеву-старшему штраф за то, что он скрывал преступление, а его сыну Казбеку и компаньону Александру Арабяну — по девять лет лишения свободы за мошенничество.

В августе 2016 года суд Центрального района Минска приговорил Владимира Япринцева к штрафу и освободил в зале суда, его сын Казбек и его партнер по бизнесу Александр Арабян получили по восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело куриного магната

Весной 2016 года стало известно еще об одном громком задержании: в сферу внимания правоохранительных органов попал один из успешных белорусских бизнесменов — Евгений Баскин, владелец самого крупного предприятия республики по производству мяса птицы группы компаний "Серволюкс".

Баскин и его заместитель были задержаны в аэропорту при попытке вылета за границу. Как позднее рассказали в КГБ, вместе с "куриным магнатом" задержано 15 должностных лиц "Серволюкса", включая его заместителя. Эти люди "до вчерашнего дня считали себя неприкасаемыми", уточнили тогда в комитете.

Правоохранительные органы оценили ущерб, причиненный "Серволюксом" государству, в 370 миллиардов рублей (более 16,5 миллиона долларов по текущему курсу). Основные обвинения касались неуплаты налогов.

В июле Баскину изменили меру пресечения, отпустив его под домашний арест. Фигурантам уголовного дела было предъявлено окончательное обвинение по части 2 статьи 243 УК Беларуси, однако Баскин и иные фигуранты дела возместили ущерб в полном объеме и подали заявление об освобождении от уголовной ответственности на основании статьи 88-1 УК Беларуси.

Арбузов и дело Fenox Group

Практически ровно год спустя стало известно об очередном громком задержании представителей белорусского бизнеса по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Бал задержан глава совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов. Вместе с ним были задержаны топ-менеджеры компании и должностные лица белорусских субъектов хозяйствования.

Как сообщили в пресс-службе, бизнесмен подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость. Так, подконтрольные Арбузову белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов.

Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России на Украине продукцию за наличный расчет, предприятия оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Кроме того, приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, таких как ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Пеленг", а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

По данным КГК, сумма неуплаченных налогов составила более 100 миллионов рублей (50 миллионов долларов), а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 миллионов рублей (10 миллионов долларов). В общей сложности было возбуждено 19 уголовных дел, по которым сейчас ведется расследование.

Повелители труб и гении заказных тендеров

О задержании известного белорусского бизнесмена Александра Кныровича, владельца компании "Сармат-Инжиниринг" стало известно в конце января. Через довольно короткое время КГБ Беларуси подтвердил информацию о его задержании и добавил, что вместе с бизнесменом под стражу помещены еще 10 человек — сотрудников не только компании бизнесмена, но и ряда государственных организаций, в том числе предприятий энергетики и ЖКХ.

Кныровичу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК. Обвинения были предъявлены и другим фигурантам "списка Кныровича". Так, его заместитель Поповский обвиняется в даче взяток, второй заместитель Максимов — в уклонении от уплаты налогов и даче взяток. В "списке Кныровича" находятся несколько руководителей госорганизаций, им предъявлены обвинения в неуплате налогов, даче взяток и получении взяток.

По данным КГБ, было установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции, занимались организацией теневых тендеров, а суммы "откатов" закладывали в себестоимость своей продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов. Все задержанные признали свою вину.