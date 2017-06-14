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Вечером в центре Гродно перекроют движение из-за крестного хода
15.06.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 15 июня в Гродно пройдет крестный ход по поводу праздника Божьего тела. Из-за этого в центре города будет закрыто движение всего транспорта,
Ежегодно католики совершают крестный ход в Гродно. Сегодня все начнется в 18.00 с богослужения в Фарном костеле.
Примерно с 19.00 верующие пройдут от костела по улице Карла Маркса к Бригитскому костелу. Оттуда, по улицам Молодежной, Свердлова, Социалистической, Парижской Коммуны — к Бернардинскому костелу и к Францисканскому костелу через Старый мост.
Для чтения Евангелия верующие будут останавливаться у Бригитского и Бернардинского костелов.
«На время следования процессии по указанным улицам, Старому мосту и до кольцевой развязки с улицами Советских пограничников и Победы сотрудники ГАИ закроют движение», — рассказали в УВД.
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В прошлом году на улицы вышли тысячи верующих.
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