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С пятницы погода улучшится: в выходные и начале следующей недели будет жарко

15.06.2017 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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С пятницы в Беларуси погода улучшится, потеплеет, но неустойчивый характер сохранится. В выходные и начале следующей недели ожидается жаркая погода, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пятницу, 16 июня, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу скажется влияние фронтального раздела, где днем и пройдут в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью +6...12°С, в отдельных районах +3...5°С, днем +20...26°С.

В субботу, 17 июня, погоду в юго-западных регионах страны будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши, в северо-восточных районах погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +8...15°С, в северо-восточных районах +6...7°С; днем +16...23°С, по северо-востоку до +25°С.

В воскресенье, 18 июня, погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь еще ночью по юго-западу республики небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +6...13°С, днем +21...27°С.

В начале следующей недели на преобладающей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +9...16°С, днем +22...28°С.

 
 
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С пятницы в Беларуси погода улучшится, потеплеет, но неустойчивый характер сохранится.

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