Могилевчанин украл у возлюбленной ключи от магазина, где она работала продавцом, и забрал кассу

Могилевчанин украл у возлюбленной ключи от магазина, в котором она работала продавцом, и обчистил кассу. Выяснилось, что мужчина поступил так не впервые, сообщили в УВД Могоблисполкома .

38-летний безработный мужчина уже был судим за кражи. Он знал, где его возлюбленная хранит ключ от магазина, незаметно взял его и направился в магазин. Подобрав нужный ключ, могилевчанин забрал из кассы 841 рубль 16 копеек, вернул ключи на место, а сам ушел.

Утром, когда в магазине обнаружили пропажу, женщина сразу заподозрила, кто унес деньги. А после выяснилось, что ее сожитель и раньше совершал на магазин ночные «набеги», но тогда администрация магазина не вызывала милицию. Например, в декабре 2016 года могилевчанин так же вынес 547 рублей.

Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за повторную кражу. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на 4 года.