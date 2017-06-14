Петицию против сноса Осмоловки подписали за сутки 2 тысячи минчан

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Петиция с призывом отказаться от сноса микрорайона Осмоловка в центре Минска собрала за сутки порядка двух тысяч подписей минчан.



© Sputnik/ Роман Шантар Проект сноса Осмоловки: что появится на месте послевоенных двухэтажек

Район Осмоловка городские власти хотят полностью снести, а на месте старых зданий построить пятиэтажки с магазинами и подземными паркингами — это предусмотрено градостроительным проектом планирования территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая.

Несогласные с идеей снести район минчане запустили онлайн-петицию с призывом отказаться от подобной идеи. Всего за сутки ее подписали около двух тысяч человек — белорусы активно делятся онлайн-петицией в социальных сетях и призывают поддержать ее, а некоторые даже предлагают собраться в конце месяца в Осмоловке и выразить свой протест со сносом.

По мнению минчан, для сохранения Осмоловки есть архитектурные, культурные, социальные и экологические причины, а многим попросту нравится этот район, его называют одной из "визитных карточек" Минска.

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Осмоловка — квартал в границах улиц Богдановича, Киселева, Коммунистической и Куйбышева в Минске. Он считается одним из первых микрорайонов послевоенной столицы: он был построен в 1949 году немецкими военнопленными. Это первый "элитный" район Минска: сначала здесь жили высшие военные чины, а затем — художники, артисты, работники министерств. Сейчас квартал — излюбленное место кинематографистов: в нем проходят съемки сцен исторических фильмов, иллюстрирующих жизнь советских граждан 1950-70-х годов.

В последние годы столичные власти неоднократно заявляли, что район должен быть перестроен в соответствии с современной структурой города.

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