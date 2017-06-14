ЦИК предлагает провести выборы в местные Советы 18 февраля

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Беларуси по выборам и референдумам предлагает провести выборы в местные Советы депутатов 18 февраля 2018 года, сообщила Sputnik глава ЦИК Лидия Ермошина.

По словам председателя ЦИК, для проведения выборов изначально были определены две даты: 11 февраля и 18 февраля.

"Мы будем рекомендовать, чтобы выборы прошли 18 февраля. Это наиболее целесообразно и политически необходимо. Если проводить выборы 11 февраля, то в них не смогут принять участие студенты, которые зарегистрированы по месту учебы", — сказала Ермошина.

Она пояснила, что во многих вузах Беларуси 11 февраля еще не заканчиваются каникулы. В это время иногородние студенты находятся, как правило, дома, у родителей. Учитывая, что, по белорусскому законодательству, студенты могут голосовать только по месту регистрации (иногородние студенты зарегистрированы по месту учебы), в этом случае они не смогут принять участие в выборах на участках дома.

"Как организатору выборов, нам было бы лучше провести выборы 11 февраля, но мы будем рекомендовать 18-е число. Как правило, с нашими предложениями соглашаются", — отметила Ермошина.

Она добавила, что совещание по этому вопросу у главы государства еще не состоялось.

Ермошина также отметила, что пока сложно сказать, будут ли к местным выборам внесены какие-либо изменения в избирательное законодательство.

Предыдущие выборы в местные Советы депутатов состоялись в Беларуси 23 марта 2014 года.