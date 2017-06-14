Жильцы дома № 3 на улице Ленина — а это самый центр города, требуют завершить капитальный ремонт фасада пятиэтажки со стороны двора.





Витебск вовсю готовится ко Дню города и «Славянскому базару». На центральных улицах укладывают тротуарную и фасадную плитку, разбивают клумбы. Но стоит только завернуть во двор, и чудеса благоустройства превращаются в одни расстройства.

Владельцы квартир в доме № 3 на улице Ленина, окна которых выходят во двор, уже устали вести переписку со всевозможными инстанциями. Сегодня самый больной вопрос — аварийные балконы. Несколько лет назад людей даже вынудили разобрать остекление, чтобы потом сделать новое.

— Наша сторона дома — та, которая выходит во двор — многострадальная. Со стороны улицы Ленина уже облагородили балконы и собираются их застеклить. Мы тоже живем в этом же доме, но со стороны двора. Но нас не собираются ставить ни на капремонт, ни стеклить, ни облагораживать, — говорит жительница дома Виктория Денисенко.

Два года люди боролись за ремонт крыши. Еще 12 месяцев — за установку окон. Потом и утепление дома «шубой» затянулось. Писать письма жильцы намерены и дальше. Горожане хотят, чтобы Витебск был прекрасным как снаружи, так и внутри.

— В график капремонта жилфонда включена разработка проектно-сметной документации на ремонт балконов со стороны дворового фасада. С целью включения в титульный список 2018 года, — пояснила Наталья Бакштай, главный инженер ЖРЭТ Витебска.

Это значит, что балконы отремонтируют в 2018 году. Но без остекления.