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Киселев прокомментировал отказ суда ЕС снять с него санкции

15.06.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал отказ суда Евросоюза снять с него санкции.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил сохранить действие ограничительных мер Евросоюза, введенных в отношении Киселева в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Ничего другого и не ожидал, поскольку действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту. Мне, например, не разрешили выступить в суде и даже присутствовать на процессе. Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки. Морально и интеллектуально — слабая позиция", — заявил Киселев.

Санкции против гендиректора МИА "Россия сегодня" ввели 21 марта 2014 года. По мнению Евросоюза, Киселев угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Санкции предполагают и запрет на въезд в страны ЕС.

Киселев обжаловал решение Евросоюза еще в 2015 году, а слушания без участия журналиста прошли в конце сентября 2016-го. В начале августа он обращался в Совет ЕС с просьбой приостановить запрет на въезд в Евросоюз хотя бы на день судебного заседания, однако в этом ему также было отказано.

 
Теги: Минск
 
 
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Гендиректору МИА "Россия сегодня" не разрешили выступать на суде и присутствовать на процессе по собственному иску.

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