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В Гродно начинаются "сезоны пани Элизы"

15.06.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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«Гродненские сезоны пани Элизы» открывают у дома-музея писательницы Элизы Ожешко в Гродно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную научную библиотеку имени Я.Ф. Карского.

Первым мероприятием станет костюмированный «Летний бал» 16 июня. Бал у Элизы Ожешко пройдет согласно традициям ее времени.

«Как и более ста лет назад, гости будут танцевать полонез, вальсы, кадрили и польки. Откроются музыкальный, литературный и игровой салоны», — рассказали организаторы.

Готовится театрализованное представление, читательские кружки, детские площадки для маленьких кокеток, фотографы запечатлят желающих в старинном антураже.

Участником бала может стать любой желающий, артисты и реконструкторы научат его азам этикета на балах и танцевальным движениям.

Специальные гости вечера — коллектив Гродненской капеллы и струнный квартет «Музыкальная палитра» — будут исполнять популярные во времена балов конца XIX — начала XX века произведения. Творческую программу подготовят и литовские гости — коллектив экскурсоводов «Артель» из города Друскининкай.

На балу по традициям известной меценатки пройдет благотворительная лотерея. Собранные деньги пойдут в копилку проведения новогодней благотворительной елки Элизы Ожешко для детей-сирот.

Всемирно известная писательница Ожешко для гродненцев — особая личность. Уже при жизни к ней пришло заслуженное призвание и уважение земляков. Писательнице, общественному деятелю и меценатке 16 июня 1907 года был вручен диплом почетного гражданина Гродно, ее именем названа улица областного центра.

В юности Ожешко Гродно был известен разнообразной светской жизнью, балами и вечерами, на которых блистала Элиза. На протяжении всей жизни дочь помещика и адвоката старалась помочь бедным и обездоленным, ее имя стало символом благотворительности и культурной деятельности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Первым мероприятием станет костюмированный "Летний бал" 16 июня.

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