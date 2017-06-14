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В Гомеле на набережной у речного порта появится скейт-парк
15.06.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Работы ведутся на участке пешеходной зоны протяженностью более километра. На площадке размером 8×71 м разместят шесть фигур для катания. Правда, пункт проката роликов и скейтов проектом не предусмотрен, пишет «
Фигуры скейт-парка выполнят из металлического стального модульного каркаса, а рабочую поверхность покроют ламинированной фанерой, произведенной в Беларуси по финской технологии. Возведение объекта финансируется из областного бюджета.
Полностью завершить реконструкцию участка набережной планируют к концу нынешнего лета.
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Полностью завершить реконструкцию участка набережной планируют в конце нынешнего лета.
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