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В Гомеле на набережной у речного порта появится скейт-парк

15.06.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Работы ведутся на участке пешеходной зоны протяженностью более километра. На площадке размером 8×71 м разместят шесть фигур для катания. Правда, пункт проката роликов и скейтов проектом не предусмотрен, пишет «Гомельская праўда».


Фигуры скейт-парка выполнят из металлического стального модульного каркаса, а рабочую поверхность покроют ламинированной фанерой, произведенной в Беларуси по финской технологии. Возведение объекта финансируется из областного бюджета.

Полностью завершить реконструкцию участка набережной планируют к концу нынешнего лета.

 
 
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Полностью завершить реконструкцию участка набережной планируют в конце нынешнего лета.

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