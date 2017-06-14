В Гомеле на набережной у речного порта появится скейт-парк

Работы ведутся на участке пешеходной зоны протяженностью более километра. На площадке размером 8×71 м разместят шесть фигур для катания. Правда, пункт проката роликов и скейтов проектом не предусмотрен, пишет « Гомельская праўда ».





Фигуры скейт-парка выполнят из металлического стального модульного каркаса, а рабочую поверхность покроют ламинированной фанерой, произведенной в Беларуси по финской технологии. Возведение объекта финансируется из областного бюджета.

Полностью завершить реконструкцию участка набережной планируют к концу нынешнего лета.