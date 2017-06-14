На капремонты в 70 домах Бреста потратят 16 миллионов

К тысячелетию Бреста многие дома в городе ожидают ремонты. В планах этого года 70 домов, и лето — самый разгар работ.



Фото: Брестский вестник

Какие здания жилого фонда подвергнутся капитальному ремонту в 2017 году, определено январским решением горисполкома. Текущий график предусматривает ремонт 70 домов. Всего на его проведение будет израсходовано 16 миллионов рублей, это втрое больше, чем в 2016-м.

Ровесники революции

Как отметили в ЖРЭУ, работы идут согласно графику. В большинстве случаев срок их окончания — второе полугодие. Для наглядности приведем несколько примеров работ.

Несколько домов в утвержденном перечне построены еще в 1917 году — так сказать, ровесники революции. Для таких предусмотрен ремонт кровли, фасадов, замена инженерных сетей или даже обновление экранов лоджий и балконов.

В других планируют ремонт фасадов, замену теплообменника или утепление торцов. Например, дом времен развитого социализма по Карбышева, 101 построен в 1979 году. Для него запланирован ремонт кровли, стыков и утепление торцов.

Точка росы

Зданий такого типа в Бресте много, и их жильцы знают проблемы, которые возникают зимой, особенно в угловых квартирах. Как бы батареи ни грели, в сильные морозы на стене может проявиться то, что на языке школьного курса физики называется «точкой росы». На практике это оборачивается тем, что стена сыреет, может пойти плесень.

Побеждают эту беду так: оклеивают стену снаружи утеплительными блоками. Сейчас эти работы в самом разгаре.

Еще жилой дом эпохи «застоя» на Интернациональной, 21, построенный в 1984 году. Там подлежат ремонту балконы в четырех квартирах.

А есть ремонты, которые идут, но не за счет города. Например, здание на улице Пушкинской, где находится российское консульство. Там работают наши строители, но финансирует само консульство.