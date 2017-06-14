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Своя вертолетная площадка появится у больницы скорой медпомощи в Минске

15.06.2017 15:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Больница скорой медицинской помощи первой из всех лечебных учреждений в Минске обзаведется вертолетной площадкой, рассказали Sputnik в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Своя вертолетная площадка появится у больницы скорой медпомощи в Минске
© Sputnik Виталий Аньков
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Уже ведутся работы по проектированию этого проекта. Заказчиком выступает УП "Медик".

Специалисты пока решают, где конкретно будет располагаться площадка. Но точно известно, что ее не собираются размещать на крыше учреждения. Место найдут возле здания больницы. По размеру площадка проектируется небольшой.

Как рассказали агентству в комитете, вертолет больница закупать не планирует. С ним поможет служба МЧС. В работе будет использоваться всего один вертолет.

Специалисты отметили, что создание вертолетной площадки поможет быстрее доставлять в учреждение пациентов, которые нуждаются в экстренной помощи. Ежегодно в больницу обращается до 70 тысяч пациентов, около 50% из них обследуются на этапе приемного отделения с оказанием неотложной медицинской помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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МЧС поможет больнице с вертолетом, который будет доставлять к месту пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

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