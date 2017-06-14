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В парке Горького установят макет могилевского замка 17 века
15.06.2017 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Макет могилевского замка, каким он был в 17 веке, установят в парке Горького. Бронзовая скульптура авторства известного могилевского мастера Андрея Воробьева будет установлена на полутораметровом камне, пишет «
Андрею Воробьеву удалось найти рисунки могилевского замка, по которым он и делал макет. Сначала — из пластилина. А затем специалисты Института технологии металла отольют замок из бронзы. Его размер — около одного квадратного метра.
На камне, который станет постаментом для скульптуры, будут обозначены две реки — Днепр и Дубровенка, которые протекают возле замка. Установку скульптуры хотят приурочить к юбилею города. Примечательно, что Могилевский замок будет стоять в том месте, где ранее возвышался настоящий оборонительный комплекс.
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Скульптура будет бронзовой.
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