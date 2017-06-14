В парке Горького установят макет могилевского замка 17 века

Макет могилевского замка, каким он был в 17 веке, установят в парке Горького. Бронзовая скульптура авторства известного могилевского мастера Андрея Воробьева будет установлена на полутораметровом камне, пишет « Веснік Магілёва ».



Фото: Наталья Вострецова, «Веснік Магілёва»

Андрею Воробьеву удалось найти рисунки могилевского замка, по которым он и делал макет. Сначала — из пластилина. А затем специалисты Института технологии металла отольют замок из бронзы. Его размер — около одного квадратного метра.

На камне, который станет постаментом для скульптуры, будут обозначены две реки — Днепр и Дубровенка, которые протекают возле замка. Установку скульптуры хотят приурочить к юбилею города. Примечательно, что Могилевский замок будет стоять в том месте, где ранее возвышался настоящий оборонительный комплекс.

Могилевский замок был построен в 1526 году. Занимал площадь более гектара, был укреплен оборонительным валом, рвом с подъемным мостом. Замок имел 7 башен, сложную и прочную запорную систему. Из замка к реке вел подземный ход. Замок выдержал трехмесячную осаду во время русско-польской войны, серьезно пострадал при пожаре во время Северной войны. Его частично восстановили, но в конце 18 века полностью снесли.