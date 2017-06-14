Путин о строительстве Крымского моста: работы идут с опережением

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Строительство Крымского моста идет с опережением графика, все работы будут выполнены в срок, заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.



© Sputnik Сергей Мальгавко Керченский мост соединит оба берега этой осенью

"Он (мост через Керченский пролив — Sputnik) строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением", — сказал Путин.

По его словам, нет сомнения в том, что планы по строительству объекта будут реализованы в срок и качественно. Также президент отметил важность строительства подъездных путей с обеих сторон моста.

"Нам нужно сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова со стороны Керчи были построены дороги, но и со стороны Тамани тоже", — подчеркнул российский лидер.

Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и полуостров Крым, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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