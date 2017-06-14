Ночью в среду в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне произошел пожар . Он начался на нижних этажах и быстро распространился до самого верха здания. Днем в четверг было известно о 17 погибших, и пожар еще не был потушен полностью. TUT.BY собрал вопросы о том, как вести себя, если вы оказались в высотке, где неожиданно вспыхнуло пламя. Ответил на них Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси.



Пожар в Лондоне. Фото: Reuters

Что делать, если вы увидели (почувствовали), что в доме начался пожар?

Звоните 101 или 112. Говорите максимально четко, внятно: адрес, этаж, что горит, где очаг, кто в квартире, можете ли вы ее покинуть самостоятельно. Если пожар не в вашей квартире — все равно звоните в МЧС! Не думайте, что кто-то другой уже сделал это. 30 звонков лучше, чем 0.

Как правильно дышать?

Даже легкий дымок может быть токсичным. Дышать в таких ситуациях надо через мокрую тряпку. Если под рукой воды нет, подойдет и моча. Двигаться нужно как можно ниже к полу.

Как действовать, если вы находитесь на 10 этаже, а пожар — на четвертом?

В зависимости от ситуации и обстоятельств инструкции для действия могут быть разными. Вам их даст диспетчер МЧС. Если задымления нет, можно попробовать эвакуироваться по лестнице. В случае задымления лучше оставаться на месте и ждать спасателей. Вентиляцию и щели в двери необходимо заткнуть мокрыми тряпками или одеялом, а себя — обозначить. Знак спасателям можно подать фонариком, можно кричать из окна или, например, махать руками. Если вы находитесь на 2 этаже, а пожар на четвертом, действовать нужно точно так же.

Как эвакуироваться?

Не пользуйтесь лифтом! Главный способ эвакуации из высотки — лестница. Но не идите вниз сквозь дым. В домах с повышенной этажностью есть еще и так называемая незадымляемая лестница. Здесь находятся доводчики, которые автоматически закрывают двери. Тут вы будет в большей безопасности. Стоит помнить, что в высотках есть и системы дымоудаления, которые также помогают обеспечить людей безопасным воздухом.

Когда можно и нужно выпрыгивать из окон?

Прыжок из окна опасен с любой высоты, даже со второго этажа. Необходимо убедиться, что спасатели вас увидели. Есть три варианта. Первое, под окнами установят «Куб жизни», и вы сможете на него спрыгнуть. Второе — поставят подъемник или автолестницу, и вы по ним спуститесь. Третье — сквозь огонь за вами по обычной лестнице оправится звено спасателей.

Стоит ли собирать ценные вещи?

Это может стоить вам жизни. Что брать с собой — решать вам. Помните, время ограничено секундами. Лучше, если есть возможность, отключите электроэнергию и газ. Очень важно предупредить соседей. Помогите престарелым, детям. Покидайте квартиру вместе со всеми жильцами. Помните, во время пожара дети могут испугаться и спрятаться.