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"Дышать через мокрую тряпку и двигаться ниже к полу". Как спастись из высотки, где начался пожар
15.06.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Ночью в среду в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне
Что делать, если вы увидели (почувствовали), что в доме начался пожар?
Звоните 101 или 112. Говорите максимально четко, внятно: адрес, этаж, что горит, где очаг, кто в квартире, можете ли вы ее покинуть самостоятельно. Если пожар не в вашей квартире — все равно звоните в МЧС! Не думайте, что кто-то другой уже сделал это. 30 звонков лучше, чем 0.
Как правильно дышать?
Даже легкий дымок может быть токсичным. Дышать в таких ситуациях надо через мокрую тряпку. Если под рукой воды нет, подойдет и моча. Двигаться нужно как можно ниже к полу.
Как действовать, если вы находитесь на 10 этаже, а пожар — на четвертом?
В зависимости от ситуации и обстоятельств инструкции для действия могут быть разными. Вам их даст диспетчер МЧС. Если задымления нет, можно попробовать эвакуироваться по лестнице. В случае задымления лучше оставаться на месте и ждать спасателей. Вентиляцию и щели в двери необходимо заткнуть мокрыми тряпками или одеялом, а себя — обозначить. Знак спасателям можно подать фонариком, можно кричать из окна или, например, махать руками. Если вы находитесь на 2 этаже, а пожар на четвертом, действовать нужно точно так же.
Как эвакуироваться?
Не пользуйтесь лифтом! Главный способ эвакуации из высотки — лестница. Но не идите вниз сквозь дым. В домах с повышенной этажностью есть еще и так называемая незадымляемая лестница. Здесь находятся доводчики, которые автоматически закрывают двери. Тут вы будет в большей безопасности. Стоит помнить, что в высотках есть и системы дымоудаления, которые также помогают обеспечить людей безопасным воздухом.
Когда можно и нужно выпрыгивать из окон?
Прыжок из окна опасен с любой высоты, даже со второго этажа. Необходимо убедиться, что спасатели вас увидели. Есть три варианта. Первое, под окнами установят «Куб жизни», и вы сможете на него спрыгнуть. Второе — поставят подъемник или автолестницу, и вы по ним спуститесь. Третье — сквозь огонь за вами по обычной лестнице оправится звено спасателей.
Стоит ли собирать ценные вещи?
Это может стоить вам жизни. Что брать с собой — решать вам. Помните, время ограничено секундами. Лучше, если есть возможность, отключите электроэнергию и газ. Очень важно предупредить соседей. Помогите престарелым, детям. Покидайте квартиру вместе со всеми жильцами. Помните, во время пожара дети могут испугаться и спрятаться.
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Ночью в среду в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне произошел пожар. Он начался на нижних этажах и быстро распространился до самого верха здания. 17 человек...
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