В Лидском районе в лесу нашли тело 20-летнего парня со скрипкой

Днем 7 июня в лесу у деревни Дайнова в Лидском районе нашли тело молодого человека. Рядом с трупом обнаружили странный набор предметов, в том числе скрипку и смычок. Об этом сообщает «Лидская газета» со ссылкой на местную милицию.

На теле парня имелись множественные резаные раны предплечий, в области локтя и на самом плече, а также грудной клетки.

Погибший — 20-летний безработный житель деревни Островля (примерно в 40 километрах от места обнаружения). Выяснилось, что парень ушел из дома еще 4 июня.

«На месте происшествия были изъяты лезвие „Спутник“, скрипка, смычок, футляр для скрипки, очки, мужская сорочка с наслоением вещества бурого цвета, белье», — сообщает «Лидская газета».

Обстоятельства и причину смерти выясняют следователи.