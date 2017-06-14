Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Баталова

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Алексея Баталова в связи с его смертью, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.



© Sputnik Сергей Ястржембский Последний интеллигент нашего кино: закончилась эпоха Алексея Баталова

"С его легендарным именем связаны яркие и незабываемые страницы истории советского и российского кинематографа. Фильмы с участием Алексея Баталова по праву входят в золотой фонд современной культуры", — говорится в соболезновании.

Как отметил глава государства, на белорусской земле этого великого актера знали и любили как человека огромного таланта и прекрасной души, чья творческая и педагогическая деятельность способствовала утверждению в обществе нравственных идеалов, укреплению дружбы между братскими народами.

Артист скончался сегодня ночью в возрасте 88 лет. По актерским меркам у Баталова в кино было не очень много ролей — чуть больше 30. Но среди них — ни одной проходной. После выхода картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", где актер сыграл роль интеллигентного слесаря Гоши, Баталова называли секс-символом советского кино. Однако это определение он не любил.

Уход замечательного актера подвел итог целой эпохи большого кино, когда киногерои были жизненными ориентирами для целых поколений. В последнее время Баталов не снимался, потому что не видел для себя подходящих ролей.

Соболезнования семье актера и режиссера также выразили президент России Владимир Путин, деятели российской культуры, политики и общественные деятели.

Прощание с Алексеем Баталовым пройдет в Доме кино в Москве 19 июня, похоронят актера на Преображенском кладбище в Москве, так он указал в своем завещании.