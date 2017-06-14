Володин: Союзному государству нужны новые формы работы

В Минске обсудили сближение законодательств России и Беларуси. В белорусской столице прошла Сессия Парламентского собрания Союзного государства. Участники согласились в том, что проекты объединения должны гарантировать равные права граждан двух стран, в том числе при трудоустройстве.

«Мы считаем, что нам нужно использовать новые формы работы и наполнять их содержанием, которое соответствует запросам людей. В этой связи ближайшее заседание будет состоять из парламентских слушаний. Это будут вопросы самые актуальные в нашей повестке. Защита прав граждан и гармонизация законодательства в этой сфере», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.