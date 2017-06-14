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Володин: Союзному государству нужны новые формы работы
15.06.2017 17:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске обсудили
«Мы считаем, что нам нужно использовать новые формы работы и наполнять их содержанием, которое соответствует запросам людей. В этой связи ближайшее заседание будет состоять из парламентских слушаний. Это будут вопросы самые актуальные в нашей повестке. Защита прав граждан и гармонизация законодательства в этой сфере», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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