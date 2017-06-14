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Лукашенко назвал главные задачи ОДКБ
15.06.2017 17:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял секретарей советов безопасности стран-участниц ОДКБ, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.
Глава государства, в частности, отметил, что Минск обеспокоен действиями НАТО у западных границ. «Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», - заявил он.
Лукашенко также заметил, что предстоящие белорусско-российские
«Мы это ни от НАТОвцев, ни от кого не скрываем. Но коль существует такая группировка, вполне понятно, что должны проводиться учения. Мы их и проводим. Самое странное, что нас упрекают в том, что далеко до того, что делают они. Наоборот, мы видим, как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных», - сказал белорусский лидер.
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