Лукашенко назвал главные задачи ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял секретарей советов безопасности стран-участниц ОДКБ, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.

Глава государства, в частности, отметил, что Минск обеспокоен действиями НАТО у западных границ. «Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», - заявил он.

Лукашенко также заметил, что предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017» никому не угрожают. Маневры не нацелены на наступление.

«Мы это ни от НАТОвцев, ни от кого не скрываем. Но коль существует такая группировка, вполне понятно, что должны проводиться учения. Мы их и проводим. Самое странное, что нас упрекают в том, что далеко до того, что делают они. Наоборот, мы видим, как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных», - сказал белорусский лидер.