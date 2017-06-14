Недавно проходческий щит «Алеся» вырыл тоннель от будущей станции минского метро «Вокзальная» до будущей «Юбилейной площади». Сегодня строители сняли с него 55-тонный ротор, а мы посмотрели за этим процессом и поговорили о перспективах строительства столичной подземки. Почему первый тоннель рыли долго, а второй будет быстрее — в материале TUT.BY.





Механизированный тоннелепроходческий щит для Минска изготовила французская фирма Bessac. Его длина — 90 метров (больше четырех вагонов метро), масса — 550 тонн. Единственный в Минске механизированный щит сможет сооружать тоннели диаметром в шесть метров.

В столице он приступил к работе в феврале 2016 года и недавно сделал тоннель в 1608 метров от «Вокзальной» до «Юбилейной площади». Проще говоря, машина вырыла один из двух тоннелей, по которым будут ходить поезда от вокзала до района нынешней «Фрунзенской». Режущий инструмент (сверло) с «Алеси» уже сняли, а сегодня демонтировали 55- тонный ротор, на который сверло и крепилось.

































После этого специалисты начнут разбирать сам проходческий щит, чтобы перевезти его на исходную позицию на вокзале и вырыть параллельный тоннель. Работы планируют начать в конце сентября и завершить за восемь месяцев.

Но и первый тоннель планировали вырыть за точно такое же время, а по факту сроки составили больше года. Гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский говорит, что это связано в том числе со сложной геологией в этом районе и с заменами режущего инструмента.

— Мы три раза меняли режущий инструмент, чтобы пройти этот интервал.





По его словам, замены сверла в большинстве своем плановые, поскольку оно стирается в процессе работы. Это значит, что меняют его не по гарантии, а за собственные деньги. Одна замена стоит около 150 тысяч евро, добавляет гендиректор.

— У нас был сначала итальянский вариант, по потом мы нашли более дешевый турецкий. Последние несколько закупок мы осуществляли оттуда и нас этот инструмент устраивает.

Более того, сейчас турки уже адаптировали сверло под грунты от вокзала до «Фрунзенской», поэтому параллельный тоннель в 1,6 километра должны вырыть быстрее.

— Следующий интервал мы будем идти значительно быстрее. Дело в том, что в первый раз на пути мы встретили множество препятствий. Сегодня мы уже знаем грунты и знаем, что нас ждет впереди. 200 метров в месяц мы должны проходить.

Ускорит процесс и то, что в ближайшее время для заказа нового сверла не нужно будет проводить тендеры. Стухальский говорит, что у них на складе уже лежит полтора запасных комплекта. Ремонтировать «Алесю» тоже будут оперативнее.

— Конечно, машина сложная. У нас в неделю один день — ремонтный. Но сегодня мы на складе имеем комплекты быстроизнашивающихся запчастей, чтобы можно было оперативно выполнять ремонты.