ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Машина сложная. Один день в неделю - ремонт". "Алеся" вырыла свой первый тоннель минского метро

15.06.2017 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно проходческий щит «Алеся» вырыл тоннель от будущей станции минского метро «Вокзальная» до будущей «Юбилейной площади». Сегодня строители сняли с него 55-тонный ротор, а мы посмотрели за этим процессом и поговорили о перспективах строительства столичной подземки. Почему первый тоннель рыли долго, а второй будет быстрее — в материале TUT.BY.


Механизированный тоннелепроходческий щит для Минска изготовила французская фирма Bessac. Его длина — 90 метров (больше четырех вагонов метро), масса — 550 тонн. Единственный в Минске механизированный щит сможет сооружать тоннели диаметром в шесть метров.

В столице он приступил к работе в феврале 2016 года и недавно сделал тоннель в 1608 метров от «Вокзальной» до «Юбилейной площади». Проще говоря, машина вырыла один из двух тоннелей, по которым будут ходить поезда от вокзала до района нынешней «Фрунзенской». Режущий инструмент (сверло) с «Алеси» уже сняли, а сегодня демонтировали 55- тонный ротор, на который сверло и крепилось.
















После этого специалисты начнут разбирать сам проходческий щит, чтобы перевезти его на исходную позицию на вокзале и вырыть параллельный тоннель. Работы планируют начать в конце сентября и завершить за восемь месяцев.

Но и первый тоннель планировали вырыть за точно такое же время, а по факту сроки составили больше года. Гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский говорит, что это связано в том числе со сложной геологией в этом районе и с заменами режущего инструмента.

— Мы три раза меняли режущий инструмент, чтобы пройти этот интервал.


По его словам, замены сверла в большинстве своем плановые, поскольку оно стирается в процессе работы. Это значит, что меняют его не по гарантии, а за собственные деньги. Одна замена стоит около 150 тысяч евро, добавляет гендиректор.

— У нас был сначала итальянский вариант, по потом мы нашли более дешевый турецкий. Последние несколько закупок мы осуществляли оттуда и нас этот инструмент устраивает.

Более того, сейчас турки уже адаптировали сверло под грунты от вокзала до «Фрунзенской», поэтому параллельный тоннель в 1,6 километра должны вырыть быстрее.

— Следующий интервал мы будем идти значительно быстрее. Дело в том, что в первый раз на пути мы встретили множество препятствий. Сегодня мы уже знаем грунты и знаем, что нас ждет впереди. 200 метров в месяц мы должны проходить.

Ускорит процесс и то, что в ближайшее время для заказа нового сверла не нужно будет проводить тендеры. Стухальский говорит, что у них на складе уже лежит полтора запасных комплекта. Ремонтировать «Алесю» тоже будут оперативнее.

— Конечно, машина сложная. У нас в неделю один день — ремонтный. Но сегодня мы на складе имеем комплекты быстроизнашивающихся запчастей, чтобы можно было оперативно выполнять ремонты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему первый тоннель нового метро рыли долго, а второй будет быстрее - в материале TUT.BY.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Баталова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика