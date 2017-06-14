Энергетики предупредили об отсутствии света в частном секторе в Гродно

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Электроснабжение некоторых домов в частном секторе в Гродно будет отсутствовать в пятницу 16 июня, сообщили Sputnik в РУП "Гродноэнерго".

По информации энергетиков, света не будет из-за проведения ремонтных работ на линии 0,4 кВ.

Так, по данным Гродноэнерго, с 09:00 до 14:00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

улица Аксамитная, дома 1–10

улица Изумрудная, дома 1–7

улица Кириченко, дома 68–67

улица Осенняя, дома 106–110,

улица Центральная, дома 73–83

Кроме того, отключать электричество будут и с понедельника 19-го по 22 июня – отсутствовать электроснабжение будет с 09:00 по 17:00 на улице Павлова 29, 41–49, первом (дом 12), втором (дома 2–18), третьем (дома 3–10) и четвертом (дома 1–6) переулках Скрынника, а также улице В. Хоружей 1–24, и переулке В. Хоружей 1–16.