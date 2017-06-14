Порядок оказания соцпомощи детям и инвалидам изменен в Беларуси

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Порядок обеспечения инвалидов и детей, нуждающихся в технических средствах социальной реабилитации, упрощен в Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Колясочник показал, как инвалиду попасть в здание МРЭК и не погибнуть

Соответствующий указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи" президент Александр Лукашенко подписал 15 июня. Целью документа является создание единой системы обеспечения белорусов техническими средствами социальной реабилитации – так, упрощен порядок обеспечения ими инвалидов III группы, а также детей, которые не признаны инвалидами, но нуждающихся в них.

"За получением необходимых средств реабилитации указанные категории граждан, так же как и в настоящее время инвалиды I и II группы и дети-инвалиды, будут обращаться непосредственно в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", – сказали в пресс-службе.

Предусмотрено, что соцпособие может использоваться не только для возмещения затрат на покупку подгузников, но и других предметов гигиены – впитывающих трусиков (простыни, пеленки, урологические прокладки (вкладыши)).

Комиссии по назначению государственной адресной социальной помощи предоставлено право назначать ежемесячное социальное пособие на период более полугода (но не более 12 месяцев) семьям, которые воспитывают детей и где оба родителя либо единственный в неполной семье – инвалиды I или II группы, либо один в полной семье – инвалид I группы, а второй ухаживает за ним.

Предусмотрено, что если есть основания, что адресная соцпомощь может использоваться не по назначению или родители не должным образом ухаживают за детьми, деньги будут перечисляться на счета предоставляющих необходимые семье услуги организаций.

Указ, по информации пресс-службы, вступит в силу с 1 июля текущего года.