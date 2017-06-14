ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С автовокзала в аэропорт. В Гомеле появился новый автобусный маршрут

15.06.2017 19:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С автовокзала в аэропорт начал курсировать автобус. Время работы нового автобуса № 59 привязано к расписанию регулярных авиарейсов в Калининград, сообщает ТРК «Гомель».


Добраться с автовокзала в аэропорт и обратно можно два раза в неделю — по средам и субботам. Рейсовый автобус будет работать до 9 сентября.

Трасса маршрута проходит по улицам Шевченко и Курчатова, проспекту Победы, улицам Советской и Федюнинского и дороге Р129.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсовый автобус будет работать до 9 сентября.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Порядок оказания соцпомощи детям и инвалидам изменен в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика