С автовокзала в аэропорт. В Гомеле появился новый автобусный маршрут

С автовокзала в аэропорт начал курсировать автобус. Время работы нового автобуса № 59 привязано к расписанию регулярных авиарейсов в Калининград, сообщает ТРК « Гомель ».





Добраться с автовокзала в аэропорт и обратно можно два раза в неделю — по средам и субботам. Рейсовый автобус будет работать до 9 сентября.

Трасса маршрута проходит по улицам Шевченко и Курчатова, проспекту Победы, улицам Советской и Федюнинского и дороге Р129.