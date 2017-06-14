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С автовокзала в аэропорт. В Гомеле появился новый автобусный маршрут
15.06.2017 19:56 — Новости Общества | Tut.by
С автовокзала в аэропорт начал курсировать автобус. Время работы нового автобуса № 59 привязано к расписанию регулярных авиарейсов в Калининград, сообщает ТРК «
Добраться с автовокзала в аэропорт и обратно можно два раза в неделю — по средам и субботам. Рейсовый автобус будет работать до 9 сентября.
Трасса маршрута проходит по улицам Шевченко и Курчатова, проспекту Победы, улицам Советской и Федюнинского и дороге Р129.
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