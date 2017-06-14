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Держись за соломинку

15.06.2017 — Новости Общества | Вечерний Минск  
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Больше 17 лет в Центре дополнительного образования детей и молодежи«Ветразь» работает кружок соломоплетения. Здесь занимаются ребята с 9 до 18 лет. С комплектованием групп проблем не возникает, несмот­ря на то что соломка — не самый современный материал для творчества.

— Делаем сувениры — дети познают нашу культуру, традиции, — рассказывает руководитель объединения Елена Таляронок.

Наши предки развешивали в хатах плетеных пауков — традиционные домашние обереги. Вращался такой на ниточке под потолком, собирал негатив. А в начале года его сжигали вместе со всей собранной нечистью.

— Правда, наши воспитанники так не делают, им жалко, — улыбается Елена Таляронок. — Но в кружке ежегодно паучков обновляем. На Юрьев день делаем соломенных коников. Это символ благополучия в хозяйстве. На Купалье плетем венки.

Солома — материал благодатный. Солнечный, мягкий.

— Когда-то давно он покорил меня. Я родом из деревни. Когда была маленькой, часто любовалась бескрайним колосистым полем. За год обучения мы используем минимум 15 больших снопов соломы, — руководитель объединения обнимает один, показывая наглядно, что его даже обхватить руками непросто.

Собирать колосья надо в период молочной спелости, когда они еще немного зеленоватые.

— Делаю это на даче. Сформирую снопок и подвешу под крышу. В творчество идут соломенные стебли, а зерна отдаем курочкам. Заготовки просушиваем, вырезаем коленца, затем выдерживаем на солнце — они впитывают тепло, становятся блестящими, ярко-желтыми. А чтобы в работе солома была податливой, ее следует замочить в горячей воде. — рассказывает Елена Таляронок.

Ее воспитанница Полина Кириленко плетет уже несколько лет. Пока ей это просто нравится, но в будущем, думает, навыки пригодятся.

— Калі лапці плятеш — вялікіх грошай не заробіш, але і з голаду не памрэш, — смеется Полина.

Девочка показывает свои поделки. Вот золотистый гордый олень.

— Рога украсила«зубаткой“ — это такая технология плетения, выглядит как чешуя. Но плетется долго, труд кропотливый.

На создание лесного жителя у Полины ушло два месяца.

Автор: Юлия БУРДО
 
 
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Снопы соломы превращаются в статных оленей, цветочные композиции и шикарные вазы. Так творили наши предки, а теперь — молодое поколение

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