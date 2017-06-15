Несоответствие проб воды норме выявлено в зонах отдыха Слуцкого и Солигорского районов

Пять проб воды, взятых из поверхностных водоемов в зонах отдыха Минской области с начала купального сезона 2017 года, не соответствовали по санитарно-химическим показателям. Такая информация размещена на сайте Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В ходе государственного санитарного надзора отобрано и исследовано 694 пробы воды из поверхностных водоемов. Пять проб не соответствовали по санитарно-химическим показателям: две — в Слуцком районе, три — в Солигорском. По микробиологическим показателям все пробы соответствовали установленным нормативам.

За время купального сезона учреждениями госсаннадзора Минской области проведена оценка состояния всех зон рекреации. На 24 зонах выявлялись нарушения в части оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок для личного и общественного автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Для устранения недостатков в содержании зон рекреации направлено 30 предписаний/рекомендаций. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено два юридических лица на сумму Br460. В территориальные органы исполнительной власти направлено 36 информаций о результатах надзора за зонами рекреации, в ведомства для принятия мер — 42.

Санэпидслужба призывает отдыхающих быть бдительными, не купаться в незнакомых местах, а также в местах, где установлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями. Перед тем как выбрать водный объект для купания, лучше позвонить в территориальный центр гигиены и эпидемиологии для получения информации о зонах отдыха, на которых в данный момент купание может быть ограничено, приостановлено или запрещено. Специалисты утверждают, что это правильный и действенный способ обеспечить себе и своим близким безопасный для жизни и здоровья отдых у воды.