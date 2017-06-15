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Укрепляя доверие
15.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год состоялся визит командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Олега Двигалева в Латвийскую Республику.
В ходе встречи с латвийскими коллегами были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества в области ВВС и войск ПВО. Итогом визита стало подписание ряда важных документов. Среди них — Соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Латвийской Республики об обмене информацией о полетах воздушных судов, а также Инструкция по взаимодействию центральных пунктов управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь и Военно-воздушных сил Латвийской Республики.
В военных ведомствах стран-соседей убеждены, что подписание и реализация положений Соглашения и Инструкции будут содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Республики Беларусь и Латвийской Республики в воздушном пространстве. Также это позволит вывести на новый качественный уровень контроль за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи Государственной границы и при ее пересечении. Данный шаг предпринят в рамках укрепления доверия между государствами и региональной безопасности.
Соб. инф.
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В соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год состоялся визит командующего...
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