ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Славянское братство – 2017»: все задачи выполнены

15.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Вчера состоялась торжественная церемония закрытия белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017». Подводя итоги, руководитель учения командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко отметил, что все стоящие перед многонациональным контингентом задачи выполнены.

— Военнослужащие трех стран показали высокий уровень подготовки, — подчеркнул командующий ССО. — Прошедшее учение продемонстрировало, что слаженность и тесное взаимодействие наших подразделений растет из года в год. Действуя в смешанных тактических группах, белорусские и российские десантники плечом к плечу с нашими сербскими братьями показали, что барьеров и препятствий для нас не существует. В ходе учения мы отработали ряд сложнейших задач, включая ночное десантирование и преодоление судоходной реки. Венцом слаживания подразделений можно назвать этап боевой стрельбы. Командиры не боялись принимать смелые решения, действовали четко и слаженно. С уверенностью можно сказать, что учение «Славянское братство» стало уже традиционным.

В ходе церемонии закрытия состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих братских стран, после чего они прошли торжественным маршем.

Следующее учение «Славянское братство» пройдет на территории Российской Федерации.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера состоялась торжественная церемония закрытия белорусско-российско-сербского тактического учения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
«Сегодня финансовое обеспечение – условие поддержания надёжной обороноспособности государства»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика