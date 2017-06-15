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Повышая навыки, укрепляя взаимодействие

15.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вчера в ходе активной фазы совместного тактико-специального учения белорусских и российских инженерных подразделений «Днепр‑2017» военнослужащие двух стран успешно выполнили задачи по устройству и содержанию переправы через водную преграду на участке реки Днепр.

Примечательно, что подобное совместное учение проходит на территории Беларуси впервые.


— Для нас это мероприятие — отличная возможность обменяться опытом с военнослужащими из Российской Федерации, — отметил начальник штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Игорь Ермоленко. — Считаю, что цель учения была достигнута в полной мере. Все задачи по инженерному обеспечению, а также по оборудованию переправы через водную преграду были выполнены на высоком уровне. Я уверен, что и в дальнейшем наши специалисты в погонах будут активно и плодотворно взаимодействовать с коллегами из России.

Полковник Игорь Ермоленко также подчеркнул, что учение «Днепр‑2017» носит сугубо оборонительный характер и отражает стремление Республики Беларусь к укреплению военной безопасности в регионе.

За активной фазой совместного учения наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор

Олег Белоконев. Он высоко оценил действия военных инженеров двух стран и поздравил участников с успешным выполнением всех поставленных задач.

Более подробно об активной фазе совместного тактико-специального учения «Днепр‑2017» читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора

 
 
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