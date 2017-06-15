По итогам нескольких лет военный комиссариат Щучинского района является одним из лучших среди военных комиссариатов Гродненской области. Также и в прошлом, 2015/2016 учебном году по ряду ключевых показателей его коллектив отработал на оценку «отлично». В этом немалая заслуга военного комиссара подполковника Александра Гайдука, который возглавляет правофланговый военкомат с 2012 года. По итогам минувшего года он был признан одним из лучших командиров и начальников соединений, воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил.