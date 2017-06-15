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Полиция выдала в США ордеры на арест охранников Эрдогана
15.06.2017 22:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Полиция США выдала ордеры на арест охранников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые устроили драку с демонстрантами в Вашингтоне.
Среди оказавшихся в розыске девять сотрудников охраны главы Турции, три офицера полиции и два гражданина Канады. В правоохранительных органах США призвали разыскиваемых прибыть в Штаты и ответить согласно закону.
"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем. Они должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", – заявил шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм.
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В правоохранительных органах США призвали разыскиваемых прибыть в Штаты и ответить согласно закону.
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