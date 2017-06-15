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Полиция выдала в США ордеры на арест охранников Эрдогана

15.06.2017 22:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн – Sputnik. Полиция США выдала ордеры на арест охранников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые устроили драку с демонстрантами в Вашингтоне.

Полиция выдала в США ордеры на арест охранников Эрдогана
© YouTube / Navarro
Видеофакт: охрана Эрдогана подралась с протестующими в Вашингтоне

Среди оказавшихся в розыске девять сотрудников охраны главы Турции, три офицера полиции и два гражданина Канады. В правоохранительных органах США призвали разыскиваемых прибыть в Штаты и ответить согласно закону.

"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем. Они должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", – заявил шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм.

Стычка между охранниками Эрдогана и участниками акции протеста произошла во время визита президента Турции возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне. Согласно видеозаписи с места инцидента Эрдоган лично следил за тем, как его охранники били демонстрантов. По факту Госдепартамент выразил протест Турции. В свою очередь Анкара заявила, что драка произошел из-за отказа США принять соответствующие меры безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах США призвали разыскиваемых прибыть в Штаты и ответить согласно закону.

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