Совмин определил, как ИП может приостановить деятельность из СИЗО

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Совет министров Беларуси уточнил отдельные вопросы приостановления деятельности индивидуальными предпринимателями, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Новые положения в отношении работы ИП содержатся в постановлении №446 от 13 июня.

Так, предприниматель может приостановить свою деятельность, если находится под стражей или по приговору суда отбывает наказание в учреждениях УИС или СИЗО органов госбезопасности.

Чтобы приостановить деятельность, ИП нужно написать заявление, администрация соответствующего учреждения должна не позже трех рабочих дней отправить его в регистрирующий орган, приложив сопроводительное письмо с датами начала и окончания срока содержания ИП под стражей или назначенного судом срока.

Если ИП вынесен приговор, связанный с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, учреждения, осуществляющие исполнение наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня поступления распоряжения суда уведомляют регистрирующий орган о назначенном наказании с указанием срока.

Сведения о приостановлении деятельности ИП в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть внесены не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. Кроме того, эти данные регистрирующий орган предоставит в налоговую и ФСЗН.

Работники указанных ИП оформляют свое увольнение при приостановлении либо прекращении его деятельности регистрирующим органом по месту государственной регистрации предпринимателя, там же им поставят в трудовую необходимые печати.