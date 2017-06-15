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Совмин определил, как ИП может приостановить деятельность из СИЗО
15.06.2017 20:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Совет министров Беларуси уточнил отдельные вопросы приостановления деятельности индивидуальными предпринимателями, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.
Новые положения в отношении работы ИП содержатся в постановлении №446 от 13 июня.
Так, предприниматель может приостановить свою деятельность, если находится под стражей или по приговору суда отбывает наказание в учреждениях УИС или СИЗО органов госбезопасности.
Чтобы приостановить деятельность, ИП нужно написать заявление, администрация соответствующего учреждения должна не позже трех рабочих дней отправить его в регистрирующий орган, приложив сопроводительное письмо с датами начала и окончания срока содержания ИП под стражей или назначенного судом срока.
Если ИП вынесен приговор, связанный с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, учреждения, осуществляющие исполнение наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня поступления распоряжения суда уведомляют регистрирующий орган о назначенном наказании с указанием срока.
Сведения о приостановлении деятельности ИП в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть внесены не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. Кроме того, эти данные регистрирующий орган предоставит в налоговую и ФСЗН.
Работники указанных ИП оформляют свое увольнение при приостановлении либо прекращении его деятельности регистрирующим органом по месту государственной регистрации предпринимателя, там же им поставят в трудовую необходимые печати.
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Работника ИП, который находится под стражей, уволят в регистрирующем органе, сделав в трудовой соответствующие записи.
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