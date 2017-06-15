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БСБ Банк просит клиентов снять деньги с платежных карточек и счетов

15.06.2017 19:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. ЗАО "БСБ Банк" обратилось к своим клиентам с просьбой снять денежные средства со всех платежных карточек банка, а также со счетов физических лиц до 25 июня текущего года, сообщается на сайте БСБ Банка.

БСБ Банк просит клиентов снять деньги с платежных карточек и счетов
© Sputnik / Виктор Толочко
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В соответствии с решением Национального банка Беларуси, с 26 июня БСБ Банк не будет осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физлиц. После этой даты клиенты не смогут снять и пополнить денежными средствами свои текущие счета и карт-счета, станут недоступны и расчеты по платежным картам банка.

С 26 июня физлица, клиенты БСБ Банка, смогут получить свои средства в уполномоченном банке.

"Банк всегда в полном объеме выполнял свои обязательства перед клиентами. И сейчас, проявляя заботу, Банк предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов", — говорится в сообщении на сайте.

Получить свои денежные средства физлица смогут, обратившись в кассы банка, а также в банкоматах любого банка — все комиссии за снятие денежных средств отменены на территории Беларуси.

Также в БСБ Банке сообщили, что подчинятся решению Нацбанка, но выразили недоумение "жесткостью принятого решения" и посчитали его "не соответствующим выявленным нарушениям".

 
Теги: Минск
 
 
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С 26 июня текущего года банк не будет осуществлять деятельность по вкладным операциям и по операциям с платежными карточками физлиц.

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