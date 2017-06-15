Судьба вкладчиков БСБ Банка, задержанный бизнесмен и умерший мальчик - важное за вчера

Со своей стороны БСБ Банк просит клиентов снять денежные средства со всех платежных карточек банка, а также со счетов физлиц до 25 июня. При этом банк готов работать без выходных, пока не рассчитается со всеми вкладчиками.
Литва признала БелАЭС угрозой национальной безопасности. При этом глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Витаутас Бакас считает, что «необходимо приложить все усилия, чтобы ведущееся непрозрачно, с недостаточным сотрудничеством с соседними странами, общественностью, международными организациями строительство БелАЭС было остановлено или чтобы она никогда не была пущена в эксплуатацию». Каким образом Литва намерена остановить строительство БелАЭС, не сообщается.
В столице неизвестный сообщил о минировании банка. Проспект Независимости на участке от ЦУМа до БНТУ оцепили. Взрывных устройств не обнаружили. По предварительной информации, банк «заминировал» ребенок.
Страны Евросоюза отменили роуминг. Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего оператора». А что насчет белорусов, которые ездят в Европу? Мы выяснили и это.
В проекте «Легионеры» вышел материал про 34-летнего футболиста с Украины Максима Воронина, который играет в мини-футбольном клубе «Лидсельмаш». «Мне очень нравится тишина и спокойствие Лиды. Когда только приехал, было очень темно и сыро: как выйду с тренировки — уже стемнело. У вас тут вообще Туманный Альбион. Зато когда потеплело, стал наслаждаться красотой, идиллией и блаженством вокруг», — отметил Максим.
И напоследок просто отличная новость — в выходные и начале следующей недели будет хорошая погода. Наслаждайтесь летом. Но с купанием, возможно, пока стоит подождать. Сейчас в реках и водоемах температура воды в среднем +13…19°С. В любом случае это вопрос индивидуальный и каждый сам решает, когда купаться, а когда — нет.
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