Судьба вкладчиков БСБ Банка, задержанный бизнесмен и умерший мальчик - важное за вчера

Доброе утро!

Несмотря на то что впереди выходные, придется начать день с серьезной новости. Национальный банк с 26 июня 2017 года отзывает у БСБ Банка лицензию на отдельные банковские операции с физическими лицами. На какие именно, вы можете прочесть здесь .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Со своей стороны БСБ Банк просит клиентов снять денежные средства со всех платежных карточек банка, а также со счетов физлиц до 25 июня. При этом банк готов работать без выходных, пока не рассчитается со всеми вкладчиками.

ВАЖНОЕ

В ночь на 15 июня в одной из московских больниц умер народный артист СССР Алексей Баталов . Ему было 88 лет. Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит». Здесь мы вспомнили его трудный путь к признанию и славе и семейные драмы актера.



Алексей Баталов. Кадр из к/ф «Москва слезам не верит»

В Минске задержали бизнесмена, владельца службы такси 7788 Виктора Пузикова. В Комитете государственного контроля сообщили, что он не заплатил более 1,4 млн рублей налогов.

Литва признала БелАЭС угрозой национальной безопасности. При этом глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Витаутас Бакас считает, что «необходимо приложить все усилия, чтобы ведущееся непрозрачно, с недостаточным сотрудничеством с соседними странами, общественностью, международными организациями строительство БелАЭС было остановлено или чтобы она никогда не была пущена в эксплуатацию». Каким образом Литва намерена остановить строительство БелАЭС, не сообщается.

Жуткая история. Мальчик попал из детского лагеря в больницу и умер . По неофициальной информации, он жаловался на боли в животе. Медики и судмедэксперты пока не готовы озвучить версии о причине смерти ребенка.

В столице неизвестный сообщил о минировании банка . Проспект Независимости на участке от ЦУМа до БНТУ оцепили. Взрывных устройств не обнаружили. По предварительной информации, банк «заминировал» ребенок.

Печаль. Четыре новые станции минского метро откроют для пассажиров только в 2020 году . Хотя многие надеялись, что это произойдет на год раньше.

ПОПУЛЯРНОЕ

Оказалось, что «арабский» участок в Логойском районе площадью 32 квадратных километра выделили семье наследного принца Абу-Даби . Мы писали про этот участок с вольерами на прошлой неделе.





В новом выпуске программы « Экономика на пальцах » мы поговорили о том, зачем Беларуси второй тракторный завод и по какому пути может пойти модернизация промышленности , если она состоится. Есть подозрение, что в стране готовы провести реиндустриализацию за китайские деньги.

Страны Евросоюза отменили роуминг . Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего оператора». А что насчет белорусов, которые ездят в Европу? Мы выяснили и это.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Сегодня в Чехии начнется один из главных турниров года для белорусского спорта — женский чемпионат Европы по баскетболу. Очень скоро мы узнаем, чего сможет добиться обновленная сборная Беларуси. Здесь можно прочесть про наши перспективы и главных фаворитов соревнований . Болеем за наших!



Фото: Reuters

По следам пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне: рассказываем, как себя вести, если вы оказались в высотке, где неожиданно вспыхнуло пламя .

В проекте «Легионеры» вышел материал про 34-летнего футболиста с Украины Максима Воронина, который играет в мини-футбольном клубе «Лидсельмаш». «Мне очень нравится тишина и спокойствие Лиды. Когда только приехал, было очень темно и сыро: как выйду с тренировки — уже стемнело. У вас тут вообще Туманный Альбион. Зато когда потеплело, стал наслаждаться красотой, идиллией и блаженством вокруг», — о тметил Максим .

Мы съездили в Березу, чтобы увидеть, откуда берет молоко и как делает сыр комбинат, аккредитованный на Евросоюз . Это не то чтобы практика всех фермерских хозяйств и предприятий страны. Скорее, то, на что нужно равняться. Еще в материале есть отличное видео.

Рассказываем про первый белорусский пистолет «ПСН-В» . Принцип его работы построен по схеме с коротким ходом ствола, как на большинстве классических общепризнанных пистолетов.

Все новости четверга, 15 июня

И напоследок просто отличная новость — в выходные и начале следующей недели будет хорошая погода . Наслаждайтесь летом. Но с купанием, возможно, пока стоит подождать. Сейчас в реках и водоемах температура воды в среднем +13…19°С. В любом случае это вопрос индивидуальный и каждый сам решает, когда купаться, а когда — нет.

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY