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Судьба вкладчиков БСБ Банка, задержанный бизнесмен и умерший мальчик - важное за вчера

16.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Несмотря на то что впереди выходные, придется начать день с серьезной новости. Национальный банк с 26 июня 2017 года отзывает у БСБ Банка лицензию на отдельные банковские операции с физическими лицами. На какие именно, вы можете прочесть здесь.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Со своей стороны БСБ Банк просит клиентов снять денежные средства со всех платежных карточек банка, а также со счетов физлиц до 25 июня. При этом банк готов работать без выходных, пока не рассчитается со всеми вкладчиками.

ВАЖНОЕ

В ночь на 15 июня в одной из московских больниц умер народный артист СССР Алексей Баталов. Ему было 88 лет. Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит». Здесь мы вспомнили его трудный путь к признанию и славе и семейные драмы актера.


Алексей Баталов. Кадр из к/ф «Москва слезам не верит»

В Минске задержали бизнесмена, владельца службы такси 7788 Виктора Пузикова. В Комитете государственного контроля сообщили, что он не заплатил более 1,4 млн рублей налогов.

Литва признала БелАЭС угрозой национальной безопасности. При этом глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Витаутас Бакас считает, что «необходимо приложить все усилия, чтобы ведущееся непрозрачно, с недостаточным сотрудничеством с соседними странами, общественностью, международными организациями строительство БелАЭС было остановлено или чтобы она никогда не была пущена в эксплуатацию». Каким образом Литва намерена остановить строительство БелАЭС, не сообщается.

Жуткая история. Мальчик попал из детского лагеря в больницу и умер. По неофициальной информации, он жаловался на боли в животе. Медики и судмедэксперты пока не готовы озвучить версии о причине смерти ребенка.

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Оказалось, что «арабский» участок в Логойском районе площадью 32 квадратных километра выделили семье наследного принца Абу-Даби. Мы писали про этот участок с вольерами на прошлой неделе.


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Фото: Reuters

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И напоследок просто отличная новость — в выходные и начале следующей недели будет хорошая погода. Наслаждайтесь летом. Но с купанием, возможно, пока стоит подождать. Сейчас в реках и водоемах температура воды в среднем +13…19°С. В любом случае это вопрос индивидуальный и каждый сам решает, когда купаться, а когда — нет.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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