Браконьеры в Березинском районе прятали ружье в тайнике в старом дубе

В Березинском районе инспекторы природоохраны нашли в старом дубе тайник с оружием. Предполагается, что его обустроили браконьеры. Подробности сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.





В лесу у деревни Дмитровичи инспекторы обратили внимание на старый высохший дуб. В полости дерева, за выпиленной бензопилой дверцей, скрывались два гладкоствольных ружья и патроны. Арсенал уже передан в милицию.





Как отмечают в инспекции, продолжается патрулирование окрестных угодий. Полтора года назад здесь за охотой с незарегистрированным оружием задержали двух местных жителей. Их привлекли к административной ответственности.



