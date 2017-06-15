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Браконьеры в Березинском районе прятали ружье в тайнике в старом дубе

16.06.2017 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В Березинском районе инспекторы природоохраны нашли в старом дубе тайник с оружием. Предполагается, что его обустроили браконьеры. Подробности сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.


В лесу у деревни Дмитровичи инспекторы обратили внимание на старый высохший дуб. В полости дерева, за выпиленной бензопилой дверцей, скрывались два гладкоствольных ружья и патроны. Арсенал уже передан в милицию.


Как отмечают в инспекции, продолжается патрулирование окрестных угодий. Полтора года назад здесь за охотой с незарегистрированным оружием задержали двух местных жителей. Их привлекли к административной ответственности.


 
 
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Арсенал уже передан в милицию, но лес продолжат патрулировать.

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