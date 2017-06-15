Весной 2017 года 40-летний глава столичного комитета по здравоохранению Игорь Юркевич стал зампредом Мингорисполкома, где он курирует в том числе молодежную политику и спорт. Об этих сферах мы решили с ним поговорить, проехав на велосипеде от парка Горького до Лебяжьего. Как молодой чиновник собирается развивать велодвижение, что думает о ночной продаже алкоголя и поддержке молодых тренеров — в материале TUT.BY.



Игорь Юркевич. 40 лет. Родился в семье медиков городе Столин Бресткой области. Закончил с красным дипломом гродненский медуниверситет и прошел переподготовку в минском инязе. Работал врачом в Столине, врачом приемного отделения в минской инфекционной больнице, замглаврача этого учреждения, главврачом детской инфекционной больницы, зампредом комитета по здравоохранению Мингорисполкма и главой этого комитета. С марта 2017 года — зампред Мингорисполкома. Женат, воспитывает дочь. Живет в обычной панельке в Лошице. Спортивные увлечения — волейбол, настольный теннис, велосипед.

«У нас уже есть наработки по созданию городского велопроката»

Мы встречаемся с Игорем Юркевичем в парке Горького и идем в ближайший велопрокат. В нем есть только российские «Стелсы» и выбор под вечер не велик. Работник проката говорит, что велосипеды берут часто. Это отражается и на износе самой техники: например, у одного из наших великов ходит рулевая рейка и почти лысая резина.

— Впечатления от проката средние. Думаю, что и выбор, и качество транспорта должно быть выше. Нужно увеличивать количество велосипедов в таких местах.





Отмечаем, что в некоторых столицах эта проблема решается путем создания городского велопроката. В той же Москве город реализует проект совместно с банком ВТБ, который размещает рекламу на велосипедах. Взять машину на сутки там стоит 150 российских или 5 белорусских рублей. Ровно столько мы отдали за первый час проката в минском парке Горького.

— У нас наработки по созданию городского велопроката уже есть. Здесь может быть кооперация мотовелозавода, частной компании и Мингорисполкома. Под эту идею также можно привлекать инвестиции Евросоюза.





Юркевич говорит, что Мингорисполком ждет предложений от частных партнеров. Чиновник считает, что пункты проката в первую очередь нужно открывать вдоль существующей велодорожки.

— Ведь есть примеры стран и городов, которые запускали подобный сервис, не имея достаточной велосипедной инфраструктуры.





«Летом организуем на Зыбицкой показы ретро-фильмов»

Вдоль минской велодорожки собираются развивать и спортивную инфраструктуру. В качестве примера замглавы столицы показывает площадку в парке Марата Казея.

— Смотрите, сколько людей занимается. Такие же площадки мы хотим сделать вдоль велосипедных и беговых дорожек, а также увеличить их количество во дворах. Они должны быть функциональными и недорогими. Плюс изготавливают их белорусские предприятия.





Уже на этой неделе новая площадка появится возле велодорожки в Лебяжьем. Интересуемся, будут ли предлагать софинансирование этих проектов частным компаниям в обмен на тоже брендирование.

— Думаю, сначала мы покажем пример, а потом будем предлагать. Но частнику скорее будет интересно участвовать там, где места проходные. Поэтому в любом случае, от бюджетного финансирования этих проектов мы не уйдем.





Велодорожка проходит и вдоль мест с другим форматом отдыха. Например, рядом с Зыбицкой. Юркевич говорит, что город планирует добавить в этот район еще больше разнообразия.

— Во дворике гостиницы «Монастырская» мы организуем бесплатные показы ретро-фильмов. Там человек сможет присесть с пледом и посмотреть любимое кино. Если все будет нормально, то в июле это появится.

«В течение двух лет продлим велодорожку до кольцевой в Чижовке»

Тем временем мы подъезжаем к велопрокату на набережной Свислочи возле Дворца спорта, где есть и «Аисты». Этот прокат принадлежит ФОЦу Центрального района и ценник тут чуть выше: 6 рублей за первый час.

«Много людей берут велосипеды?», — спрашивает замглавы Минска.

«Ну так, не особо. Велосипеды у нас белорусские, а им крутые надо — «Стелсы», — отвечает работник проката.





У самого же Игоря Юркевича дома как раз «Аист». Он купил его два года назад в фирменном магазине. Нареканий к качеству у чиновника нет.

Велосипеды также есть у жены и дочери Юркевича. Все они хранятся на балконе, что не всегда удобно. И с этим, предполагает замглавы Минска, сталкивается не только его семья. Поэтому город намерен поддерживать строительство крытых велопарковок наподобие той, что недавно появилась в районе Ангарской. Благодаря им велик не придется тянуть на пятый этаж хрущевки или пачкать грязными колесами пол в квартире.

— На Илимской частник взял небольшой участок в аренду на автостоянке и открыл велопарковку. По моему, его затраты на открытие составили 1200 рублей и плата за месяц — 3 рубля.





Следующий этап развития велоинфраструктуры в Минске — продление главной городской велодорожки до кольцевой в районе Чижовки. Она пройдет через новые микрорайоны «Чижовка-6» и «6А», которые вот-вот начнут строить.

— Одобрение на продление велодорожки мы уже получили и сейчас идет корректировка проектной документации. В течение двух лет все должно быть готово, а дальше было бы целесообразно построить велодорожку вдоль Слепянской водной системы, чтобы сделать два поперечника по городу. Ведь в чем смысл нормальной велодорожки? Она не должна пересекаться с трассой, быть дистанцирована от пешеходов и проходить в местах с красивым видом.

«Решения должны приниматься совместно с велосообществом»

По мере развития велоинфраструктуры станет актуальным вопрос и строительства велопарковок возле крупных транспортных узлов, добавляет чиновник.

— В первую очередь мы планируем делать такие парковки на конечных станциях метро, чтобы человек мог добраться с края той же Каменной Горки или Уручья до метро на велосипеде, а дальше уже на нем ехать на работу. Будем на этот счет советоваться с населением.





Для обсуждения этого вопроса в ближайшее время Игорь Юркевич планирует встретиться с активистами из общественных организаций вроде «Минского велосипедного общества».

— Я еще не успел с ними познакомиться, но встретиться и пообщаться надо обязательно. И окончательное решение должно приниматься совместно с велосообществом, ведь местная власть — это исполнители.

Во время подготовки статьи Игорь Юркевич встретился с Павлом Горбуновым из «Минского велосипедного общества» и Евгением Лобановым из «Центра экологических решений». Они обсудили несколько вопросов, в том числе совместный проект ко Дню города и веломаршрут из столицы в Заславль. Зампред и активисты решили сделать такие встречи ежемесячными.

Двигаемся дальше. На въезде в парк Победы чиновник замечает недоработку — велосипедисту тут трудно разобраться, где именно продолжается велодорожка. «Выявили еще один недостаток — отсутствие информационного табло», — говорит Юркевич.





На этом участке велодорожки чиновник бывал не часто. Говорит, что катается в основном в районе Лошицы, где и живет. Интересуемся, при каких условиях Игорь Юркевич начнет ездить на работу в исполком на велосипеде.

— Главное, чтобы это было недалеко, ведь для меня важна экономия времени. Если бы это занимало 15−20 минут, летом я бы с удовольствием доезжал до работы. Нужно как-то засечь, за сколько я доеду до исполкома.

Замечаем, что многие чиновники в других странах иногда ездят на работу на велике не только из-за экономии времени, но и ради своего имиджа, а также популяризации здорового образа жизни.

— Ради популяризации велодвижения и я готов ездить на работу на велосипеде. Ведь сегодня любой человек, который ведет активный образ жизни, вызывает исключительно позитивные эмоции. На следующей неделе буду просить сделать парковку возле исполкома.

«Как доктор я бы запретил продажу алкоголя ночью, а как гражданин — нет»

В этот момент мы случайно встречаем на велодорожке главу Заводского района с дочерью. Александр Дорохович тоже живет в Лошице и регулярно ездит на велосипеде.





Юркевич уверен, что пропагандировать здоровый образ жизни можно только положительным примером и позитивными эмоциями. Говорит, хочет слышать на этот счет идеи от молодежи и «необязательно это должен быть БРСМ». Так же зампред считает, что запретами тут ничего не добьешься. Это касается в том числе и ночной торговли алкоголем.

— Как доктор я за то, чтобы запретить продажу алкоголя ночью. Это ведь не продукт первой необходимости. Для этого есть кафе, клубы и рестораны. А как гражданин, я против ограничений. Потому что там, где есть запрет, появляются люди, которые хотят на этом заработать. Появится самогоноварение и таксисты, торгующие алкоголем. Поэтому, можно говорить об ограничении продажи в ночное время в местах, где много молодежи. Например, в районе студенческой деревни.





«Часто чиновников ассоциируют с людьми, которые полностью оторваны от жизни»

Есть идеи у Юркевича и по развитию в Минске детского спорта. Он говорит, что хочет создать понятную систему подготовки спортивных кадров.

— Хотим в школах создать больше спортивных классов, учеников которых ориентировать на поступление в университет физической культуры, а во время учебы параллельно направлять работать в спортивные школы. И к выпуску этот человек пройдет все ступеньки снизу доверху.





Но чтобы такой специалист остался работать в спортивной школе, ему нужно улучшить и условия труда, и быт. Например, Юркевич поручил проработать вопрос строительства общежития квартирного типа для молодых тренеров училища олимпийского резерва на улице Седых.

— Также изучаем вопрос создания во всех СДЮШОРах попечительских советов, куда можно включить крупные и успешные организации. Они помогут аккумулировать средства, чтобы доплачивать молодым специалистам.

Зампред уверяет, что участие в этих советах предприятий будет абсолютно добровольное. ым

— И желательно, чтобы в этой школе обучались дети работников этой компании. Чтобы они видели результат.





А что насчет привлечения молодежи в местную власть? Тут главным стимулом для выпускников вузов чиновник видит возможность реализовать свои идеи.

— Например, для меня это и было главным стимулом. Да, материальный стимул необходим, но главное результат. И тут важно показать молодому человеку, как работает государственный орган. Поэтому у меня есть идея, чтобы студенты во время практики пробовали продублировать рабочий день зампредседателя или руководителя структурного подразделения Мингорисполкома. Ведь действительно, часто чиновников ассоциируют с людьми, которые полностью оторваны от жизни.

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