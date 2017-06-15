От хаты до резиденции. Что посмотреть туристу на родине президента

Образец для подражания — это, пожалуй, самая точная характеристика малой родины президента Беларуси. Кажется, даже газон в агрогородке Александрия зеленее. А дороги — и это видно невооруженным глазом — уж точно ровнее и разметка на них ярче, чем в любом областном центре. TUT.BY посмотрел, чем может заинтересовать туристов место, где прошло детство Александра Лукашенко. Мы узнали, зачем многие стараются сесть за школьную парту президента и как выглядит его любимая криничка.





TUT.BY начинает серию материалов об интересных, но не самых известных туристических маршрутах Беларуси. Первый ведет нас туда, где прошло детство президента страны. Что смотрим: малую родину Александра Лукашенко. Где находится: Шкловский район Могилевской области, деревня Александрия. На чем ехать: автомобиль , поезд , автомобиль + велосипед, поезд + велосипед.

От хаты до резиденции президента

Родился президент в поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Но жил и учился в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Тут и находятся все достопримечательности, связанные с детством главы белорусского государства.



Въезд в Александрию-2 со стороны деревни Химы Оршанского района

На карте Александрия одна, на деле — две: старая и новая, как называют их старожилы. Разделяет населенные пункты железная дорога — на границе находится одноименная железнодорожная станция. Внешне Александрии 1 и 2 также немного различаются, и вот почему.

Начнем не по порядку — с Александрии-2. От железнодорожной станции до нее — около 500 метров под гору. Выглядит она, как картинка на открытке.

Две небольших улицы образуют круг, в центре которого за оградой — яблоневый сад, принадлежащий, видимо, ОАО «Александрийское». Идеально ровный асфальт даже без намека на ямочный ремонт, словно подстриженный под линейку газон, одинаковые деревянные коттеджи-новострои с парой-тройкой старых, но ухоженных домов. Две вертолетные площадки.



Восстановленная родительская хата Александра Лукашенко

Тут находится родительская хата Александра Лукашенко — восстановленная, а не оригинальная. Найти ее довольно просто — напротив вертолетной площадки недалеко от магазина и бани. Хата — компактное деревянное строение, с белоснежными дверью и ставнями, выкрашена в шоколадный цвет. Как и деревянный забор, и пара беседок на небольшом участке.

Местные говорят, что эта территория серьезно охраняется, хотя ни камер наблюдения, ни охранников мы не заметили. Тем не менее подходить близко к ограждению нам не советовали. А вот сделать пару фото можно. Александрийцы рассказали, что президент посещает дом каждый раз, когда приезжает на малую родину, и делает это в одиночестве, находится в доме недолго.



Это строение местные называют резиденцией президента в Александрии-2

Закрытую территорию с десятком камер наблюдения и без опознавательных знаков напротив родительской хаты Лукашенко местные называют резиденцией президента. Сказали, что тут глава государства останавливается сам, принимает гостей, которые приезжают в том числе на праздник Купалье каждый год.

На территории, которая просматривается далеко не полностью, — несколько одноэтажных строений, напоминающих гостевые дома, и двухэтажный деревянный коттедж. Практически под его окнами, но через забор — закрытая еще одним забором с плотной сеткой спортивная площадка. Она разделена на зоны для игры в баскетбол, волейбол, большой теннис, мини-футбол.



Спортивная площадка под окнами президентской резиденции

Судя по объявлению на калитке, пользоваться спорткомплексом можно бесплатно, но исключительно во второй половине дня, причем взрослым — только в субботу с 15.00 до 18.00. И лучше заранее договариваться об этом по телефону, указанному в объявлении.

Спортивная площадка выглядит, будто только что построена — даже потертостей на покрытии незаметно. А местная детвора резвится на качелях прямо под окнами предполагаемой резиденции, но уже на общественной территории, у магазина.



Открытая детская площадка около президентской резиденции в Александрии-2

Местный магазин, к слову, разнообразием товаров не отличается. Да и цены в нем сопоставимы с могилевскими, даже несмотря на принадлежность и географическую близость к ОАО «Александрийское». А цена на некоторые товары даже выше, чем в Могилеве.

Много вопросов вызывает баня. Она общественная, что для сельской местности довольно странно. Возле нее — два биотуалета, новенькие и под замком. А вот деревянный туалет в поленнице, видимо, как раз исполняет роль общественного.

Любимая криничка будущего президента



Вид на Трофимову криницу от купели

От Александрии-2 плотно укатанная гравийка ведет к Трофимовой кринице. Говорят, что для Александра Лукашенко она была любимым местом отдыха в детстве. Как она выглядела тогда, неизвестно, но в 2013 году криницу благоустроили.

К Трофимовой кринице ведет довольно длинная деревянная лестница, а затем — крепкий деревянный помост: низина серьезно заболочена. Над криничкой — крепкий деревянный навес, рядом — просторная беседка и купель, скамейки.





На информационных щитах у криницы написано, что источник впервые упоминается в 1917 году. При его восстановлении нашли крест, элементы деревянной конструкции, потому предположили, что криница была освящена. Один из найденных элементов выставлен на обозрение у самого источника.



Криничная вода в купели настолько прозрачная, что на дне можно разглядеть каждую песчинку

Трофимову криницу ценят не только александрийцы — на парковке у спуска к источнику останавливаются автомобили и с российскими номерами. Это неудивительно: вода в источнике удивительно мягкая и прозрачная как слеза. Ее оценил и Дмитрий Медведев, когда приезжал в Александрию на неформальную встречу .

Если приедете в Александрию на машине, не забудьте взять с собой пустую тару побольше, чтобы наполнить ее криничной водой. А если путешествуете налегке, то возьмите хотя бы небольшую пластиковую бутылку.

Сесть за парту президента, чтобы стать «большим начальником»



Дорога к жилой части Александрии-1 от железнодорожной станции

Александрия-1 начинается сразу около железнодорожной станции с молочно-товарного комплекса «Александрия». В его состав, к слову, вошел колхоз «Ударник», зампредседателя которого в 1982 году был Александр Лукашенко.

Эта часть Александрии выглядит не менее привлекательно: ровные дороги, ухоженные домики, чистота. До первых домов от станции — около 600 метров. Тут же — здание банка с банкоматом, библиотека, Дом культуры.





Местный магазин примечателен разве что линейкой товаров — от тестов на беременность до велосипеда и комбикорма — и довольно высокими по сравнению с Могилевом ценами на овощи, фрукты. В остальном это обычный для агрогородка торговый объект. К слову, можете воспользоваться моментом и купить мясную продукцию от ОАО «Александрийское» — ее очень нахваливают местные.

Александрийскую среднюю школу найти несложно — она примерно в километре прямо по улице от магазина. В компактном школьном музее можно узнать не только об истории края. Два стенда посвящены Александру Лукашенко.





На первом — он называется «Школа жизни будущего президента» — фотографии Лукашенко-школьника и Лукашенко-студента Могилевского педагогического института (сейчас — МГУ им. А. Кулешова), где он окончил исторический факультет. Тут же — портрет покойной матери президента, Екатерины Трофимовны, и изображение почетной грамоты, которую ей вручили как лучшей телятнице колхоза «Днепровский».



Копия письма, которое Александр Лукашенко адресовал родной школе. Оригинал хранится в учебном учреждении

На втором стенде — фотографии Лукашенко-президента с официального сайта. Но самая интересная часть экспозиции — это класс и парта, за которой сидел будущий президент. Они находятся в отдельном здании на территории школы.

Так как это школьный музей, то он не работает по определенному графику и экскурсовода тут нет. Если захотите присесть за парту президента и увидеть класс, в котором он учился, позвоните заранее по телефону (8 02239) 79−109, чтобы договориться о времени посещения музея.



Школьный кабинет, в котором учился будущий президент Беларуси, выглядит так же, как и 50 лет назад. На парте, за которой сидел Лукашенко, — памятная табличка

Класс, в котором учился Александр Лукашенко, посещали послы, министры и многие другие высокопоставленные гости. С экскурсиями приезжают большие группы туристов, в том числе дети. Сотрудники школы говорят, что посетители даже придумали легенду, будто нужно обязательно присесть за третью парту на втором ряду (за ней учился Александр Лукашенко), чтобы стать «большим начальником».



Фотографии встречи Александра Лукашенко со школьными учителями

Этот миф в школе не разрушают и присесть за парту может каждый. А вот фотографировать в классе строго запрещено. Обстановка в кабинете осталась прежней — те же шкаф, доска, карта на стене. Лишь парты и пол перекрасили. А еще развесили на стене у двери фотографии президента с его встречи со школьными учительницами.

Где остановиться и чем себя занять







В агрогородке с численностью около 600 человек вам вряд ли придется скучать. Любителям пеших прогулок мы рекомендуем отправиться на берег Днепра, а потом — на другой его берег, в другую область — Витебскую. В соседнем агрогородке Копысь тоже есть на что посмотреть.

Спортсменам здесь скучно не будет. В Александрии работает двухэтажный универсально-спортивный комплекс. На более чем 5 тыс. кв. м — два бассейна (большой на четыре водные дорожки и детский — для начинающих обучаться плаванию), тренажерный и игровой залы, сауна, джакузи, бильярд. На территории комплекса — футбольное поле, беговые дорожки, две комплексные спортивные площадки. Цены радуют — сеанс бассейна, занятие в тренажерном зале — 3 рубля. Правда, в будние дни он работает с 17.45 до 22.30, в выходные — весь день. Подробно о ценах и графике работы можно узнать по телефону: (8 02239) 75−023.



Универсальный спортивный комплекс «Александрия»

Гостиница «Александрия» находится рядом со спортивным центром. При ней — кафе. В гостинице — 35 номеров на 73 места с бесплатным Wi-Fi. Есть 4 номера люкс повышенной комфортности, рассчитанные на 2−3 человека с двуспальными кроватями и диванами. Два номера оборудованы для проживания инвалидов-колясочников. Двухместный номер обойдется в 46 рублей, за завтрак надо будет доплатить по 5 рублей с человека. Все подробности — круглосуточно по телефонам: (8 02239) 75−010, (8 029) 298−22−38, (8 029) 598−94−27.

Экскурсия на теплоходе «На родину президента»

Маршрут для организованных групп туристов разработали в «Могилевоблтуристе». Он включает в себя экскурсию на теплоходе по Днепру по маршруту: Александрия — туркомплекс «Лысая гора» — Шклов — деревня Добрейка — деревня Полыковичи — Могилев — деревня Буйничи — Быхов. В программе — в том числе посещение родины президента, а также остановки и пешие экскурсии во всех точках маршрута.



Дорога к Трофимовой кринице

В «Могилевоблтуристе» подчеркнули, что этот тур работает только по заказу и желательно проводить его для группы туристов. Стоимость экскурсии будет зависеть от количества ее участников. Все подробности можно узнавать по телефонам: (8 222) 70−70−28, 40−40−77.