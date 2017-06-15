Тепло и без дождей. Погода в Витебске в выходные

В выходные и в начале следующей недели ожидается теплая погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 17 июня, без осадков, температура ночью +7...9°С, днем +19...21°С.

В воскресенье в дневные часы столбик термометра поднимется до +23°С.

Тепло будет и в начале следующей недели.

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