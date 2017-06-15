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Тепло и без дождей. Погода в Витебске в выходные
16.06.2017 08:37 — Новости Общества | Tut.by
В выходные и в начале следующей недели ожидается теплая погода,
В субботу, 17 июня, без осадков, температура ночью +7...9°С, днем +19...21°С.
В воскресенье в дневные часы столбик термометра поднимется до +23°С.
Тепло будет и в начале следующей недели.
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В выходные и в начале следующей недели ожидается теплая погода.
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