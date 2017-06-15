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Переменная облачность и немного тепла. Погода в Гомеле в выходные
16.06.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by
По прогнозам синоптиков, настоящее лето начнется вот-вот. Но предстоящие выходные в эти дни, к сожалению, не попадают.
В субботу днем около +20° С, переменная облачность, возможны грозы и дожди. Ночью также небольшие осадки и +14° С.
В воскресенье температурные показатели не будут существенно отличаться, но дождей не предвидится. Днем облачно с прояснениям, а значит хоть в один день из двух выходных солнышко все же порадует.
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По прогнозам синоптиков настоящее лето начнется вот-вот. Но предстоящие выходные в эти дни, к сожалению, не попадают.
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