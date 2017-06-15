Переменная облачность и немного тепла. Погода в Гомеле в выходные

По прогнозам синоптиков, настоящее лето начнется вот-вот. Но предстоящие выходные в эти дни, к сожалению, не попадают.





В субботу днем около +20° С, переменная облачность, возможны грозы и дожди. Ночью также небольшие осадки и +14° С.

В воскресенье температурные показатели не будут существенно отличаться, но дождей не предвидится. Днем облачно с прояснениям, а значит хоть в один день из двух выходных солнышко все же порадует.

Погода в Гомеле и области