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Переменная облачность и немного тепла. Погода в Гомеле в выходные

16.06.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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По прогнозам синоптиков, настоящее лето начнется вот-вот. Но предстоящие выходные в эти дни, к сожалению, не попадают.


В субботу днем около +20° С, переменная облачность, возможны грозы и дожди. Ночью также небольшие осадки и +14° С.

В воскресенье температурные показатели не будут существенно отличаться, но дождей не предвидится. Днем облачно с прояснениям, а значит хоть в один день из двух выходных солнышко все же порадует.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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По прогнозам синоптиков настоящее лето начнется вот-вот. Но предстоящие выходные в эти дни, к сожалению, не попадают.

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